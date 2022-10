Η Sade ηχογραφεί νέα μουσική στο στούντο του Brad Pitt

Η Sade ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έκανε ηχογραφήσεις στα Miraval Studios μετά την επαναλειτουργία τους.

Οι Sade ετοιμάζουν νέα μουσική στα ιστορικά Miraval Studios στο Correns της Γαλλίας.

Το τελευταίο άλμπουμ των Sade ήταν το «Soldier Of Love» που κυκλοφόρησε το 2010. Το συγκρότημα επέστρεψε στη δισκογραφία στις αρχές του 2018 με το τραγούδι «Flower Of The Universe», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού βιβλίου «A Wrinkle In Time» (Πτυχή Στο Χρόνο) με τη σκηνοθεσία της Ava DuVernay.

Οι Sade συμμετείχαν σε άλλο ένα soundtrack αργότερα την ίδια χρονιά με το τραγούδι «The Big Unknown» για την ταινία «Widows» του Steve McQueen.

Μεταξύ των δύο singles, ο Stuart Matthewman του συγκροτήματος, δήλωσε ότι οι Sade είχαν «ένα σωρό τραγούδια» στα σκαριά.

Σύμφωνα με το Billboard, οι Sade ετοιμάζουν το νέο υλικό τους στα Miraval Studios, τα οποία ανήκουν στον Brad Pitt και συνεργάζονται με τον Γάλλος παραγωγό και συνθέτη Damien Quintard.

Το στούντιο που επαναλειτούργησε πρόσφατα -στο οποίο οι Sade είχαν κάνει ηχογραφήσεις και στο παρελθόν- βρίσκεται στο Château Miraval, ένα απέραντο οινοποιείο και κτήμα που αγόρασε ο Bradie Pitt μαζί με την πρώην σύζυγό του Angelina Jolie το 2012.

Το Château Miraval είναι από τα επίμαχα σημεία στο πολύκροτο διαζύγιο του Bradie Pitt και το Angelina Jolie.

Τα Miraval Studios ιδρύθηκαν το 1977 από τον Γάλλο πιανίστα και συνθέτη Jacques Loussier, τον τότε ιδιοκτήτη του κτήματος, μαζί με τον ηχολήπτη Patrice Quef, αρχικά για να ηχογραφεί ο Loussier τα δικά του έργα, πολλά από τα οποία ήταν για ταινίες.

Σύντομα, καλλιτέχνες από τους Pink Floyd μέχρι τους Sade άρχισαν να συρρέουν στο αναζωογονητικά απομακρυσμένο και γραφικό κτήμα που βρίσκεται περίπου οκτώ ώρες οδήγησης νότια του Παρισιού.

Ο Brad Pitt αποκάλεσε «βασιλικό πρόσωπο» την εσωστρεφή R& B τραγουδίστρια Sade, μιλώντας στο Billboard, ενώ ο ίδιος και ο Damien Quintard επιβεβαίωσαν τις φήμες ότι έχει επιστρέψει στο στούντιο και ότι, στην πραγματικότητα ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έκανε ηχογραφήσεις στα Miraval Studios μετά την επαναλειτουργία τους.

«Μπορούσες να νιώσεις την αγάπη που εκείνη και το συγκρότημα είχαν για αυτό το μέρος», είπε ο Quintard.

«Και όταν μιλήσαμε με μουσικούς που είχαν έρθει εδώ στο παρελθόν, όλοι έχουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση με το Miraval που δεν μπορεί να εξηγηθεί… Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα να βλέπουμε αυτό το μέρος να δραστηριοποιείται ξανά», πρόσθεσε.