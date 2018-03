Η βελούδινη φωνή της Sade ασκεί ξανά τη γοητεία της.

Η Sade επανέρχεται στις δισκογραφικές επάλξεις μετά από οχτώ χρόνια, για χάρη της κινηματογραφικής ταινίας «A Wrinkle in Time».

Η Νιγηριανή – Βρετανίδα τραγουδίστρια εξάπλωσε τη φήμη της ως κεντρική τραγουδίστρια του συγκροτήματος που αποκαλούταν με το δικό της όνομα, το οποίο δραστηριοποιήθηκε από το 1982 έως το 2001. Στο διάστημα αυτό το σχήμα κυκλοφόρησε έξι άλμπουμ και κέρδισε τέσσερα βραβεία Grammy.

Οι Sade ήταν η επιτομή της soulful, adult-oriented και sophisti-pop μουσικής. Κάθε κυκλοφορία της μπάντας αντιμετωπιζόταν ως μία πολυαναμενόμενη επιστροφή της μυστηριώδους αλλά και αγαπημένης ντίβας.

Τα τελευταία οχτώ χρόνια, όσα μεσολάβησαν από τον τελευταίο δίσκο των Sade – το «Soldier of Love» που το 2010 κατέκτησε την κορυφή σε Αμερική, Καναδά, Γαλλία, Ελλάδα και άλλες χώρες, η 59χρονη τραγουδίστρια είχε αποτραβηχτεί από τη δημοσιότητα.

Η Sade κάνει την έκπληξη και επιστρέφει στο προσκήνιο για τις μουσικές ανάγκες της νέας κινηματογραφικής ταινίας «A Wrinkle in Time» της Disney, που στηρίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας (1962) της Madeleine L’Engle.

Το τραγούδι που ερμηνεύει και υπογράφει η Sade φέρει τον τίτλο «Flower of the Universe». Την παραγωγή φρόντισε ο No I.D, ο οποίος συνεργάστηκε προηγουμένως με τον Jay-Z στο το υποψήφιο για βραβείο Grammy άλμπουμ «4:44».

Η σκηνοθέτης Ava DuVenay έχει την τιμή να είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που σκηνοθετεί ένα φιλμ ζωντανής δράσης με προϋπολογισμό μεγέθους άνω των εκατό εκατομμυρίων δολαρίων, όμως σε καμία περίπτωση δεν είχε φανταστεί ότι η Sade θα απαντούσε «ναι» στην πρόταση για να λάβει μέρος στο soundtrack του «A Wrinkle in Time».

«Ποτέ δε σκέφτηκα ότι θα έλεγε ναι, αλλά ρώτησα ούτως ή άλλως. Ήταν ευγενική και γενναιόδωρη. Μία θεά. Ξεκινήσαμε μαζί ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσω ποτέ. Είμαι υπερήφανη που ανακοινώνω ότι η Sade έχει δημιουργήσει ένα πρωτότυπο τραγούδι για το “Wrinkle In Time”. Τιτλοφορείται “Flower of the Universe” και είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», είχε γράψει στο διαδίκτυο η Ava DuVernay.

Το soundtrack του «A Wrinkle in Time» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 9 Μαρτίου, την ίδια ακριβώς ημέρα που έχει τοποθετηθεί και η πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Συνδράμουν επίσης με νέα τραγούδια η Sia, η Kehlani, οι Chole x Halle, αλλά και η Demi Lovato με τον DJ Khaled.

Το σενάριο του έργου υπογράφει η Jennifer Lee (Frozen, Zootopia) και πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων η Oprah Winfrey, η Reese Witherspoon και ο Zach Galifianakis.