Οι S Club επιστρέφουν με το πρώτο τραγούδι τους μετά από 20 χρόνια

Οι S Club αφιερώνουν το νέο τραγούδι τους στη μνήμη του Paul Cattermole.

Οι S Club γιορτάζουν την 25η επέτειό τους με το πρώτο τραγούδι τους μετά από 20 χρόνια, το νέο single «These Are The Days», που κυκλοφορεί από την Universal Music.

Το «These Are The Days» υπογράφει η ίδια ομάδα δημιουργών των μεγάλων του συγκροτήματος, η οποία αποτελείται από τους Cathy Dennis, Simon Ellis, Johanne Ellis και τον παραγωγό John Nathaniel.

Το τραγούδι αποτίει φόρο τιμής στον Paul Cattermole, το αγαπημένο μέλος των S Club που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, με ένα συγκινητικό music video που τελειώνει με τους S Club να παίρνουν τη σημερινή μορφή τους ως πενταμελές pop συγκρότημα με τους Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O’Meara και Rachel Stevens.

Το «These Are The Days» βάζει τις βάσεις για την προγραμματισμένη sold-out περιοδεία που θα πραγματοποιήσει το συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο το φθινόπωρο.

Η περιοδεία μετονομάζεται σε «S Club: The Good Times Tour» σε έναν φόρο τιμής στον Paul Cattermole, παίρνοντας το όνομα ενός αγαπημένου τραγουδιού των S Club στο οποίο είχε τραγουδήσει ο Paul.

Η επερχόμενη επετειακή περιοδεία είναι μία ευκαιρία για τους θαυμαστές του S Club όλων των γενεών να συναντηθούν και να ξαναζήσουν τις διαχρονικές pop επιτυχίες του συγκροτήματος που κυριάρχησαν στα βρετανικά charts μέσα σε πέντε χρόνια.

Οι S Club, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τον Simon Fuller, κατέκτησαν το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με τέσσερα τραγούδια τους, τα «Bring It All Back», «Never Had a Dream Come True», «Don’t Stop Movin» και «Have You Ever», καθώς και με το άλμπουμ «7».

Το συγκρότημα ηχογράφησε συνολικά τέσσερα άλμπουμ, κυκλοφόρησε 11 singles, τα οποία ανέβηκαν όλα στο Top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου και πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Έχοντας στο ενεργητικό τους τέσσερα πολυπλατινένια άλμπουμ, δύο βραβεία στα BRIT Awards και εννέα No. 1 singles διεθνής, οι αγαπημένοι S Club είναι έτοιμοι να απογειωθούν ξανά.

Ο Paul Cattermole, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην επετειακή περιοδεία για τα 25 χρόνια των S Club, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στις 6 Απριλίου σε ηλικία 46 ετών, μόλις δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της επανένωσης του συγκροτήματος.

Μετά από τον αδόκητο θάνατο του Paul Cattermole, η Hannah Spearritt αποσύρθηκε από την επετειακή περιοδεία του συγκροτήματος.