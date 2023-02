Οι S Club 7 γιορτάζουν τα 25 χρόνια από το ντεμπούτο τους.

Οι S Club 7 επανενώνονται για μία επετειακή περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Τα αρχικά επτά μέλη του συγκροτήματος – Rachel Stevens, Bradley McIntosh, Hannah Spearritt, Jo O’Meara, Jon Lee, Paul Cattermole και Tina Barrett – θα πραγματοποιήσουν ένα νοσταλγικό ταξίδι για την 25η επέτειο των S Club 7 αργότερα φέτος.

Το βρετανικό pop συγκρότημα θα πραγματοποιήσει 11 συναυλίες σε κλειστά γήπεδα, οι οποίες είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις 13 Οκτωβρίου από το M&S Bank Arena του Λίβερπουλ.

Στη συνέχεια θα επισκεφτούν το Σέφιλντ, το Νιούκαστλ, τη Γλασκώβη, το Δουβλίνο, το Κάρντιφ και άλλες πόλεις, προτού ολοκληρώσουν την περιοδεία τους στις 28 Οκτωβρίου στο The O2 του Λονδίνου.

«Μετά από οκτώ χρόνια αισθανόμαστε καταπληκτικά που ανακοινώνουμε ότι επανενωνόμαστε και εμφανιζόμαστε ξανά μαζί», αναφέρεται σε ανακοίνωση των S Club 7.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα προσφέρουμε ξανά το πάρτι του S Club στους θαυμαστές μας σε όλη τη χώρα για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του S Club 7», συνεχίζει το μήνυμα.

«Δεν μπορούμε καν να πιστέψουμε ότι έχει περάσει τόσος καιρός. Η μουσική και η φιλία ήταν πάντα στο επίκεντρο όλων όσων κάναμε. Ελπίζουμε όλοι να έρθουν μαζί μας για ένα μεγάλο πάρτι», πρόσθεσε το συγκρότημα.

Οι S Club 7 δημιουργήθηκαν το 1998 από τον Simon Fuller και εξελίχθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα pop συγκροτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Κατά τη διάρκεια της πορείας των S CLub 7, τέσσερα τραγούδια του επταμελούς συγκροτήματος κατέκτησαν το Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου («Bring It All Back», «Never Had A Dream Come True», «Don’t Stop Movin’» και «Have You Ever»), ενώ στο Νο. 1 βρέθηκε και το άλμπουμ τους «7» του 2000.

Οι θαυμαστές τους θα θυμούνται ότι πρωταγωνίστησαν επίσης στην οικογενειακή κωμική σειρά «Miami 7/S Club 7 in Miami», για επτά φίλους που μετακομίζουν στο Μαϊάμι αναζητώντας την επιτυχία, υποδυόμενοι υπερβολικές εκδοχές των πραγματικών εαυτών τους. Η σειρά προβλήθηκε στο ABC Family στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι S Club 7 διαλύθηκαν το 2003, με τη Rachel Stevens να συνεχίζει μία επιτυχημένη καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κατέγραψε πέντε Top 10 singles, μεταξύ των οποίων τα «Sweet Dreams My LA Ex» (2003) και «Some Girls» (2004), τα οποία ανέβηκαν στο No. 2.

Το 2014, οι S Club 7 ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους για να εμφανιστούν στον τηλεοπτικό μαραθώνιο Children In Need του BBC και πραγματοποίησαν την επόμενη χρονιά περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.