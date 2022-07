Ο Ryan Tedder για το νέο άλμπουμ των Jonas Brothers: «Έρχονται δυνατά»

«Όλα έχουν μπει σε παύση για λίγο, αλλά θα έρθουν δυνατά», είπε ο Ryan Tedder.

Πρόσφατα, ο Kevin Jonas δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή «Live with Kelly & Ryan» ότι οι Jonas Brothers «ολοκληρώνουν» το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ τους.

Αλλά ο Ryan Tedder των OneRepublic, ο οποίος επέβλεψε το άλμπουμ τους «Happiness Begins» που κυκλοφόρησε το 2019 και εργάστηκε επίσης στη νέα δισκογραφική δουλειά τους, λέει ότι το ρήμα «ολοκληρώνω» είναι κάπως υπερβολικό.

«Δεν έχει τελειώσει. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχει τελειώσει εντελώς», είπε ο Ryan Tedder στο ABC Audio και σημείωσε ότι το άλμπουμ έχει «υπέροχα τραγούδια».

«Κοιτάξτε, ο Joe μόλις απέκτησε ένα μωρό, οπότε όλα έχουν μπει σε παύση για λίγο», πρόσθεσε ο Ryan Tedder, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Joe Jonas και η σύζυγός του Sophie Turner απέκτησαν πρόσφατα το δεύτερο παιδί τους.

«Σίγουρα δουλεύουν αυτή τη στιγμή, αλλά όλα είναι σε παύση», επανέλαβε ο frontman των OneRepublic.

Ωστόσο, ο Ryan Tedder διαβεβαίωσε ότι θα αξίζει η αναμονή για το νέο άλμπουμ των Jonas Brothers.

«Μερικά από τα πράγματα που έχω ακούσει και πάνω στα οποία έχω δουλέψει φαίνονται εκπληκτικά. Ξέρω ότι θα έρθουν δυνατά. Θα έρθουν δυνατά. Αλλά απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχουν τελειώσει», δήλωσε.

Σε παρόμοια κλίμα ήταν και οι δηλώσεις του Kevin Jonas στο «Live with Kelly & Ryan, ο οποίος ανέφερε ότι οι Jonas Brothers «είναι υπερήφανοι όσο ποτέ» για τα νέα τραγούδια τους.

Εκτός από την παραγωγή ορισμένων τραγουδιών του «Happiness Begins», ο Ryan Tedder συνυπέγραψε αρκετά τραγούδια του άλμπουμ, μεταξύ των οποίων το «Sucker» και το «Cool».

Επίσης, συνυπέγραψε και ήταν συμπαραγωγός των τραγουδιών «What A Man Gotta Do» και «Remember This» που κυκλοφόρησαν οι Jonas Brothers κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Εν τω μεταξύ, ο Ryan Tedder μίλησε πρόσφατα και για τη συμμετοχή του στη νέα δισκογραφική δουλειά των BLACKPINK, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτόν τον Αύγουστο και δήλωσε ότι στο άλμπουμ θα συμπεριληφθούν «ένα ή δύο» τραγούδια του.