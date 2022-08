Ryan Tedder: «Ανησυχώ όλο και περισσότερο για το TikTok»

«Υπάρχει ένα κομμάτι του TikTok που με ανησυχεί», παραδέχθηκε ο Ryan Tedder.

Ο Ryan Tedder των OneRepublic δήλωσε ότι ανησυχεί για τον αντίκτυπο που έχει το TikTok στη μουσική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι «είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει επιτυχία» ένας καλλιτέχνης χωρίς το TikTok.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην αυστραλιανή ραδιοφωνική εκπομπή «Smallzy’s Surgery», ο Ryan Tedder εξέφρασε για ακόμα μία φορά τη βαθιά ανησυχία του για το μέλλον της μουσικής στην εποχή του streaming και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχει ένα κομμάτι του TikTok που με ανησυχεί. Δεν ανησυχώ απαραίτητα για το γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση γνωρίζει πού βρίσκομαι κάθε στιγμή, επειδή όποιος έχει iPhone ήδη λέει σε πενήντα διαφορετικές εφαρμογές πού βρίσκεται ήδη», είπε.

«Αυτή είναι η φύση του iPhone. Αλλά ανησυχώ…. Ανησυχώ όλο και περισσότερο γι’ αυτό και είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Είναι σχεδόν αδύνατο να κάνεις επιτυχία ως καλλιτέχνης χωρίς το TikTok, αν το τραγούδι σου δεν γίνει viral στο TikTok, αν το τραγούδι δεν συνδέεται με το κοινό», συνέχισε ο τραγουδιστής των OneRepublic.

«Το “About Damn Time” της Lizzo είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Βγήκε και πέθανε αμέσως. Πέθανε για δύο εβδομάδες. Και μετά συνδέθηκε με το κοινό μόνο αφού έγινε viral στο TikTok από έναν χορό. Οπότε αυτό το κομμάτι του TikTok με ανησυχεί πολύ», ανέφερε.

«Κοιτάξτε τι δημοσίευσε ο Macklemore τις προάλλες. Έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για αυτό το θέμα. Πρέπει να τη διαβάσετε και αμέτρητοι καλλιτέχνες κάνουν αναρτήσεις για αυτό το θέμα. Είναι τρομακτικό», πρόσθεσε.

Το «About Damn Time» της Lizzo, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ryan Tedder, έκανε ντεμπούτο στο No. 50 του Billboard Hot 100 όταν κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και τη δεύτερη εβδομάδα της κυκλοφορίας του υποχώρησε στο No. 60 της κατάταξης.

Το τραγούδι ανέβηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο No. 1 του Billboard Hot 100, μετά από 14 εβδομάδες παρουσίας στο chart.

Ο Ryan Tedder αποκάλυψε επίσης ότι ανησυχεί τόσο πολύ για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση που «κυριολεκτικά» χάνει τον ύπνο του.

«Ανησυχώ πολύ, πολύ. Αυτό κυριολεκτικά μου προκαλεί άγχος που μου κοστίζει τον ύπνο. Ανησυχώ πραγματικά ειλικρινά για το κλίμα και τον πλανήτη μας», σημείωσε.

Ωστόσο, ο 43χρονος τραγουδιστής, δημιουργός, παραγωγός και frontman των OneRepublic δήλωσε ότι δεν ανησυχεί πλέον που μεγαλώνει. «Ανησυχούσα, δεν ανησυχώ πια», είπε.