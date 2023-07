Ο Ryan Gosling χάρισε στον Jimin των BTS μία κιθάρα από την ταινία «Barbie» αφού «αντέγραψε» μία από τις εμφανίσεις του αστέρα της K-pop.

Ο ηθοποιός έδωσε στον Jimin την ακουστική κιθάρα σε ένδειξη συγγνώμης επειδή «παραβίασε τον βασικό κανόνα του Ken» και «έκλεψε» ένα από τα ρούχα του τραγουδιστή των BTS στη νέα ταινία της Greta Gerwig.

Σε μία ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της «Barbie» στο Twitter, ο Ryan Gosling, ο οποίος υποδύεται τον Ken, παραδέχτηκε τις ομοιότητες μεταξύ της ασπρόμαυρης καουμπόικης στολής με την οποία εμφανίζεται στην ταινία και του ίδιου πουκαμίσου που φορούσε ο Jimin στο music video για το «Permission To Dance» των BTS.

«Γεια σου Jimin, είμαι ο Ryan Gosling. Παρατήρησα ότι η εμφάνισή σου στο “Permission to Dance” είναι ίδια με την εμφάνιση του Ken στην επερχόμενη ταινία “Barbie”. Πρέπει να σε παραδεχτώ – το φόρεσες πρώτος… Σίγουρα το φόρεσες καλύτερα», είπε.

«Υπάρχει ένας ανομολόγητος κώδικας του Ken που λέει ότι αν κλέψεις το στυλ ενός άλλου Ken, πρέπει να του δώσεις το πιο πολύτιμο απόκτημά σου», συνέχισε.

«Ελπίζω να δεχτείς την κιθάρα του Ken ως την ταπεινή μου προσφορά», πρόσθεσε, κρατώντας ψηλά μία μαύρη ακουστική κιθάρα με το «Ken» γραμμένο πάνω της στο ίδιο στυλ με το λογότυπο των Metallica.

«Εξάλλου, ο Ken έτσι κι αλλιώς δεν παίζει, οπότε θα είναι πολύ καλύτερα στα δικά σου χέρια», συμπλήρωσε.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες των εμφανίσεων του Ryan Gosling και του Jimin δίπλα-δίπλα να φορούν ένα λευκό καουμπόικο πουκάμισο με λευκά κεντημένα λουλούδια και φούντες.

Ενώ ο Jimin κράτησε απλό το look του στο «Permission To Dance», ο Ryan Gosling συνδύασε το πουκάμισο στην «Barbie» με μία ροζ μπαντάνα και ένα λευκό καουμπόικο καπέλο.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Barbie», με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους από την Πέμπτη 20 Ιουλιου.

Εκτός από τον ρόλο του Ken, ο Ryan Gosling εμφανίζεται επίσης στο soundtrack της «Barbie» με το τραγούδι «I’m Just Ken», στο οποίο συμμετέχει ο θρυλικός κιθαρίστας Slash των Guns N’ Roses.

Had to give Jimin this 🎸 for his KEN-RGY! (*previously recorded*) pic.twitter.com/bxfFqkmpsn

— Barbie Movie (@barbiethemovie) July 19, 2023