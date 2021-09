Rvssian, Rauw Alejandro και Chris Brown συνεργάζονται στο «Nostálgico»

Το «Nostálgico» είναι το τέλειο τραγούδι για όλες τις ξέφρενες που θα νοσταλγήσετε.

Ο πρωτοπόρος Τζαμαϊκανός παραγωγός Rvssian συνεργάζεται με τον Πορτορικανό σταρ Rauw Alejandro και τον βραβευμένο με Grammy R&B καλλιτέχνη Chris Brown στο νέο δίγλωσσο single «Nostálgico».

Το «Nostálgico» είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την προσοχή σας.

Τα υπέροχα, υπερσύγχρονα beats και οι ενορχηστρώσεις του Rvssian συγχωνεύουν τη reggaetón με τη μουσική της Καραϊβικής και την electronica, ενώ ο Rauw Alejandro και ο Chris Brown αποδεικνύουν γιατί είναι δύο από τους πιο ξεχωριστούς και δυνατούς τραγουδιστές της σύγχρονης σκηνής.

Το ρεφρέν του «Nostálgico» μας καλεί να διασκεδάσουμε με την κακή μας πλευρά: «Σε θέλω πίσω και αυτό είναι κακό {…} Το να είμαι κοντά σου, για μένα, αυτό είναι κακό».

Την παραγωγή του μουσικού βίντεο για το «Nostálgico» έχει αναλάβει η Blank Square και τη σκηνοθεσία ο Edgar Esteves (Alicia Keys, J Cole) από το Μαϊάμι, ο οποίος πέρυσι συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του περιοδικού Forbes στην κατηγορία της μουσικής.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, οι τρεις καλλιτέχνες μας υποδέχονται σε ένα χαλαρό house party που χαρακτηρίζεται από street fashion, αισθησιασμό και χορό.

Ως δημιουργός επιτυχιών όπως το «Krippy Kush» και το «Si Tú Lo Dejas», ο Rvssian έχει πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια προβολές στο κανάλι του στο YouTube.

Ως ταλαντούχος σούπερ σταρ στο στούντιο και πίσω από τα decks, συνεχίζει να τυγχάνει της αναγνώρισης μέσων ενημέρωσης όπως τα Rolling Stone, Billboard, Complex, The FADER, HYPEBEAST, HotNewHipHop, The Source, Vibe, Stereogum, Clash, Guardian, DJ Booth, Idolator, Rap-Up και πολλά άλλα.

Ο Rauw Alejandro διανύει τη σπουδαιότερη χρονιά της καριέρας του μέχρι σήμερα, χάρη στην παγκόσμια επιτυχία του single «Todo de Ti» από το άλμπουμ του «Vice Versa», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.

Το mega hit διαθέτει μέχρι στιγμής πάνω από 500 εκατομμύρια audio και video streams παγκοσμίως. Το τραγούδι έμεινε στο #2 του παγκόσμιου chart του Spotify για πάνω από τρεις εβδομάδες, ενώ έφτασε στο #45 του Billboard Hot 100.

Επίσης, έσπασε ρεκόρ στην Ισπανία με 1,68 εκατομμύρια streams σε μία μόνο ημέρα και έχει κατακτήσει την κορυφή των charts σε Ισπανία, Μεξικό, Κολομβία, Χιλή, Περού, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Παναμά, Νικαράγουα, Ονδούρα και Δομινικανή Δημοκρατία.

Το τελευταίο άλμπουμ του Rauw Alejandro, με τίτλο «Vice Versa», κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, κάνοντας το ντεμπούτο του στο #3 του Top Debut Album του Spotify και παραμένει στο #1 των Latin Album Charts στο Apple Music.

Ο Chris Brown συνεχίζει να κυριαρχεί στα R&B charts σχεδόν 15 χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας του και κατέχει το ρεκόρ για τις δύο επιτυχίες με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο No. 1 του R&B Airplay στο Billboard, με το «Go Crazy» σε συνεργασία με τον Young Thug (29 εβδομάδες στο No. 1 το 2020) και το «No Guidance» με τη συμμετοχή του Drake (27 στο No. 1 το 2019).

Επίσης, ξέρει πώς να προσθέτει crossover δύναμη σε latin επιτυχίες, καθώς έχει πλαισιώσει τον Pitbull στο «International Love» (2011) και τους Wisin & Yandel και T-Pain στο «Algo Me Gusta de Ti» (2012).

Το «Nostálgico», το οποίο κυκλοφορεί από τη Sony Music Latin, είναι το τέλειο τραγούδι και βίντεο για να συνοδεύσει όλες τις ξέφρενες και διασκεδαστικές στιγμές που θα νοσταλγήσετε.