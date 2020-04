RVSSIAN, Anuel AA, Juice WRLD συνεργάζονται στο single «No Me Ame»

Το music video του «No Me Ame» είναι ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Juice WRLD.

Ο RVSSIAN, o Anuel AA και ο αείμνηστος Juice WRLD ένωσαν τις δυνάμεις τους στο single «No Me Ame», που κυκλοφορεί επίσημα από την Panik Records και τη Sony Music και δίνει την υπόσχεση πως θα είναι μία μοναδική στιγμή.

Σε παραγωγή του RVSSIAN, το τραγούδι μπλέκει μία απαλή κιθάρα με trap ήχους, καθώς αυτοί οι τρεις καλλιτέχνες ανταλλάσσουν δίγλωσσα κουπλέ.

Αντάξιο ακόμα και για τον κινηματογράφο, το music video του «No Me Ame», σκηνοθέτησε ο Arrad Rahgoshay και αποτελεί ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Juice WRLD μέσα από πλάνα αρχείου και οπτικά εφέ που δημιουργούν την χαρακτηριστική «999» κίνησή του αλλά και τα φτερά του, αφήνοντας τον θεατή με δάκρυα.

Ο RVSSIAN είπε σχετικά με την κυκλοφορία του «No Me Ame»: «Αυτό το τραγούδι είναι ιδιαίτερο για πολλούς λόγους και το βίντεο χτυπάει ένα ευαίσθητο σημείο. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να το κάνω αυτό να συμβεί. Αναπαύσου εν ειρήνη Juice WRLD».

Το «No Me Ame» συνεχίζει την παράδοση των smash hits για τον πολυπλατινένιο παραγωγό, καλλιτέχνη και ράπερ RVSSIAN.

Το ταλέντο από την Τζαμάικα πρόσφατα κυκλοφόρησε το «Only The Team» μαζί με τον Lil mosey και τον Lil Tjay, αμέσως μετά το χρυσό τεράστιο hit single του «Writing On The Wall» σε συνεργασία με τον French Montana, την Cardi B και τον Post Malone.

Με πάνω από 1,26 δισεκατομμύρια views στο YouTube και 830,7 εκατομμύρια streams, η δισκογραφία του περιλαμβάνει κομμάτι όπως το «Pony» με τον Farruko και τον J Balvin και το «IDKW» με τον Swae Lee και τον Shenseea και τη συμμετοχή του Young Thug.

Ως superstar ταλέντο και πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μέσα στο στούντιο ως παραγωγός συνεχίζει να λαμβάνει υποστήριξη από πολλά σημαντικά μέσα ενημέρωσης.