Record Store Day 2020: Συλλεκτικές κυκλοφορίες από Britney Spears, Destiny’s Child και πολλούς ακόμη

Οι φετινοί τίτλοι της Record Store Day 2020 περιλαμβάνουν μία τεράστια γκάμα μουσικών ειδών.

H Panik Records και η Sony Music ανακοινώνουν ακόμα ένα εκπληκτικό line-up βινυλίων για την επερχόμενη Record Store Day 2020, στις 18 Απριλίου.

Οι φετινοί τίτλοι περιλαμβάνουν μία τεράστια γκάμα μουσικών ειδών, από rock και metal μέχρι pop και hip hop, από τα ‘90s και τα ‘00s, επιδεικνύοντας για ακόμα μία φορά τον εκτενή κατάλογο της Sony Music.

Ανάμεσα στη μουσική που θα ακουστεί για πρώτη φορά είναι ένα εκπληκτικό διπλό άλμπουμ με live ηχογραφήσεις των Cheap Trick από το 1977 καθώς και την τελευταία ζωντανή παρουσίαση του debut single των Pink Floyd

Άλλες σημαντικές κυκλοφορίες που συμπεριλαμβάνονται είναι σπάνιο υλικό από την περίοδο του άλμπουμ «Bitches Brew» του Miles Davis, ηχογραφήσεις από την πρώτη περιοδεία των Toto στην Ιαπωνία, μία καινούργια έκδοση βινυλίου του δίσκου «British Steel» των Judas Priest, ένα από τα πιο σημαντικά heavy metal άλμπουμ όλων των εποχών, καθώς και remixes τραγουδιών των Britney Spears, TLC και Destiny’s Child.

Η Record Store Day ξεκίνησε το 2007 και πρέσβειρα του θεσμού φέτος θα είναι η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός Brandi Carlile.

Ακολουθούν ορισμένες από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της Panik Records και της Sony Music για τη Record Store Day 2020.

Cheap Trick – «Out To Get You! Live 1977»

Διπλό βινύλιο, κυκλοφορεί για πρώτη φορά.

Το 1977 καθώς η punk μουσική βρισκόταν σε έξαρση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η rock ‘n’ roll βίωσε μία δραματική αλλαγή σε όλο το κόσμο. Οι Cheap Trick, το συγκρότημα από το Ιλινόι, εκμεταλλευόμενο αυτή την κατάσταση ξεκίνησε μία ατελείωτη περιοδεία προς στήριξη του ομώνυμου debut album του.

Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, και ενώ ηχογραφούσαν το follow-up δίσκο «Color», αποφάσισαν να κλείσουν μία σειρά συναυλιών στο «The Whisky a Go Go» στο Λος Άντζελες όπου κατέπληξαν τους θαυμαστές τους με dirty anthems και αγαπημένα τραγούδια που όμως δεν κυκλοφόρησαν με κάποιο δίσκο για χρόνια.

Το «Out To Get You! Live 1977» κυκλοφορεί για πρώτη φορά και είναι σε μίξη του δύο φορές βραβευμένου με Grammy Guy Massey (The Beatles, Ray Davies, The Jayhawks) και παρουσιάζει ξεκάθαρα μία μπάντα που έκανε βήματα για να κατακτήσει τον κόσμο.

Miles Davis – «Double Image: Rare Miles From The Bitches Brew Sessions»

Διπλό κόκκινο βινύλιο.

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του, το «Bitches Brew» του Miles Davis συνεχίζει να αντηχεί σε όλο τον κόσμο

Συγκεντρώνοντας ένα στρατό all-stars καλλιτεχνών στο στούντιο, o Miles αψήφησε όλα τα συμβατικά στιλ ενώνοντας την jazz, τη rock και τη funk δημιουργώντας έναν πρωτοποριακό νέο ήχο.

Αυτό το κόκκινο διπλό βινύλιο περιλαμβάνει 10 τραγούδια ηχογραφημένα κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το «Bitches Brew» από τον Αύγουστο του ’69 μέχρι τον Φεβρουάριο του ’70 και συμμετέχουν μουσικοί τιτάνες όπως οι Wayne Shorter, John McLaughlin, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Chick Corea, Jack DeJohnette και πολλοί άλλοι.

Τα τραγούδια είχαν παρουσιαστεί αρχικά στο «The Complete Bitches Brew Sessions» που κυκλοφόρησε το 1998.

Destiny’s Child – «Say My Name»

12’’ Picture Disc

Με το δεύτερο single τους που έφτασε στην κορυφή των charts, οι Destiny’s Child ξεκίνησαν να διαμορφώνουν την pop μουσική της εποχής, ενσωματώνοντας hip-hop και R&B στοιχεία.

Δύο δεκαετίες αφού κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100, το «Say My Name» κυκλοφορεί σε ένα συλλεκτικό picture disc το οποίο περιλαμβάνει και τα remixes του τραγουδιού από τον Timbaland και τον Maurice Joshua.

Judas Priest – «British Steel (Limited Edition 40th Anniversary Edition)»

Διπλό βινύλιο

Ένα από τα πιο εμβληματικά και χαρακτηριστικά άλμπουμ των Judas Priest γιορτάζει την 40η επέτειό του. Για αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, ο δίσκος επανακυκλοφορεί σε διπλό βινύλιο με το εικαστικό του δίσκου εκτυπωμένο σε κάθε πλευρά.

Συμπεριλαμβάνονται το σπάνιο bonus tracks «Red, White & Blue» και η live έκδοση του «Grinder».

Manic Street Preachers – «La Tristesse Durera (Scream to a Sigh)»

Βινύλιο 12’’

Αυτό το limited edition βινύλιο 12’’ είναι εμπνευσμένο από ένα promo των Manics που κυκλοφόρησε το 1994.

Η αποκλειστική για τη Record Store Day έκδοση περιλαμβάνει remixes για τα singles «LaTristesse Durera (Scream to a Sigh) και «Roses In The Hospital» από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Gold Against The Soul».

Τα remixes για τα τραγούδια έγιναν από τους The Chemical Brothers και Ashley Beedle.

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets – «See Emily Play/Vegetable Man»

Single 12’’ με etching

Δημιουργημένοι από το δυναμικό ντράμερ που παίζει σε όλα τα άλμπουμ των Pink Floyd, οι Saucerful Of Secrets του Nick Mason προσφέρουν την δυνατότητα στο κοινό να ζήσει την εμπειρία των πρώιμων δουλειών του συγκροτήματος, με τραγούδια από δίσκους όπως οι «The Piper At The Gates Of Dawn» και «A Saucerful Of Secrets».

Μαζί με τον Gary Kemp, τον Dom Beken, τον Lee Harris και τον Guy Pratt, o Mason συγκέντρωσε τεράστια πλήθη σε συναυλίες σε Αμερική και Ευρώπη το 2018 και 2019.

Μέσα σε αυτό το διάστημα εμφανίστηκαν και στο θρυλικό Roundhouse στο Λονδίνο, όπου οι Pink Floyd έπαιξαν πρώτη φορά το 1966. Το συλλεκτικό single 12’’ συμπεριλαμβάνει δύο live ηχογραφήσεις από τα sets που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο Μάιο σε αυτόν το μοναδικό χώρο.

Pink Floyd – «Arnols Layne Live 2007»

Single 7’’ με etching

Ειδικά για τη Record Store Day 2020, οι Pink Floyd κυκλοφορούν το πρώτο single του συγκροτήματος αλλά και το πιο γνωστό τραγούδι του αρχικού τραγουδιστή τους, Syd Barrett, το «Arnold Layne».

To limited edition βινύλιο 7’’ προέρχεται από την τελευταία ζωντανή εμφάνιση των Pink Floyd με τον David Gilmour, τον Nick Mason και τον Richard Wright, το 2007.

Αυτή η ιδιαίτερη εκτέλεση του «Arnold Layne» πραγματοποιήθηκε στη συναυλία που έγινε προς τιμήν του Syd Barrett στο The Barbican στις 10 Μαΐου 2007. Στη σκηνή ήταν και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, ο Jon Carin και ο Andy Bell.

Ύστερα από ένα line-up γεμάτο ταλαντούχους και σπουδαίους μουσικούς, οι Pink Floyd ανέβηκαν στην σκηνή για ένα συναισθηματικό φινάλε.

Britney Spears – «Oops!…I Did It Again (Remixes & B-Sides)

Baby Blue βινύλιο 12’’

Μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του debut album της «…Baby One More Time”, ο δεύτερος δίσκος της Britney Spears ήταν μία ακόμα pop τελειότητα για την TRL γενιά και έσπασε το τότε ρεκόρ για τις πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνιδα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας ενός άλμπουμ.

Η επιτυχία του «Oops!… I Did It Again» δεν ήταν τυχαία. Αυτή η νέα συλλογή για την 20ή επέτειό του περιλαμβάνει τέσσερα σπάνια remixes των hits «Oops!…I Did It Again», «Lucky», «Stronger» και «Don’t Let Me Be The Last To Know».

Περιέχονται επίσης τέσσερα σπάνια τραγούδια από τα ηχογραφήσεις του άλμπουμ, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει μόνο εκτός Αμερικής. Μεταξύ αυτών η κλασική μπαλάντα «You Got It All» και μία διασκευή των The Jets.

TLC – «Waterfalls EP»

12’’ Picture Vinyl 12’’

Πάνω από 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το δεύτερο άλμπουμ των TLC, «Crazy Sexy Cool», παραμένει αδιαμφισβήτητα κλασικά, συνδυάζοντας κλασικά soul στιλ με μοντέρνα R&B και hip-hop στοιχεία.

Είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναικείο συγκρότημα της Αμερικής και το πρώτο του είδους του που σημείωσε πλατινένιες πωλήσεις.

Για τον εορτασμό αυτό της μοναδικής στιγμής της μουσικής ιστορίας, το single «Waterfalls» του δίσκου κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε picture vinyl, μαζί με σπάνια edits και remixes από τους Organized Noize και Dallaw Austin.

Toto – «Live In Tokyo 1980»

Κόκκινο βινύλιο 12’’

Χάρη στο αμίμητο ταλέντο τους, οι Toto έχουν καταφέρει να πουλήσουν μέσα σε 4 δεκαετίες πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ.

Το 1980 το συγκρότημα πραγματοποίησε την πρώτη του περιοδεία στην Ιαπωνία, δημιουργώντας ένα δεσμό ζωής με τους τοπικούς θαυμαστών, που λάτρεψαν το ροκ στιλ της Δυτικής Ακτής.

Η κυκλοφορία περιέχει το «Live In Tokyo 1980 EP» με την αρχική σύνθεση της μπάντας και τέσσερα τραγούδια από το δεύτερο δίσκο τους, «Hydra», καθώς και το ακυκλοφόρητο κομμάτι «Runaway».

Tyler, The Creator – «Cherry Bomb» / «Cherry Bomb The Instrumentals»

Διπλό κόκκινο βινύλιο / Διπλό ροζ βινύλιο

Ένα από τα πιο φιλόδοξα άλμπουμ του Tyler, The Creator θα είναι διαθέσιμο για πρώτη φορά σε βινύλιο.

Στο «Cherry Bomb The Instrumentals» συμπεριλαμβάνεται η instrumental έκδοση του ομώνυμου άλμπουμ, που μέχρι στιγμής ήταν διαθέσιμη μόνο ψηφιακά. Στο «Cherry Bomb» υπάρχουν από τον Kanye West, τον Lil Wayne, τον ScHoolboy Q και άλλους.

Various Artists – «Sweet Relief: A Benefit For Victoria Williams»

Διπλό βινύλιο

Το 1992 η ταλαντούχα τραγουδίστρια – τραγουδοποιός Victoria Williams διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά δεν μπορούσε να καλύψει τα απαραίτητα ιατρικά έξοδα.

Μέσα σε ένα χρόνο ένας στρατός από θαυμαστές και φίλους, συμπεριλαμβανομένων των Pearl Jam, Soul Asylum, Lou Reed, The Jayhawks και Giant Sand, ηχογράφησαν αγαπημένα τους τραγούδια που είχε γράψει η ίδια για το «Sweet Relief».

Το ίδιος έτος ιδρύθηκε το Sweet Relief Musicians Fund που προσέφερε βοήθεια σε μουσικούς που είχαν ανάγκη. Αυτό το καθοριστικό άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε βινύλιο για πρώτη φορά, για να θυμίσει στους φίλους της μουσικής την ανάγκη για δίκαιη και προσιτή ιατρική υποστήριξη για όλους.