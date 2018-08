Οι Röyksopp επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στο χώρο της electronica, το δίδυμο των Νορβηγών Röyksopp, θα βρεθεί στα decks του «Bolivar Beach Bar» το Σάββατο 11 Αυγούστου για μία εκρηκτική εμφάνιση κι ένα DJ set που θα μείνουν αξέχαστα.

Ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε δίπλα στο κύμα με τις αξεπέραστες μελωδίες των Νορβηγών πρωτοπόρων που μαγεύουν και καθηλώνουν εκατομμύρια μουσικόφιλους εδώ και 20 χρόνια.

Μαζί τους οι DINO MFU, Evi Sidiropoulou και Dj Steph.

Τα λόγια περιττεύουν όταν μιλάμε για ένα μουσικό σχήμα του βεληνεκούς των Röyksopp, ένα από τα σπουδαιότερα και δημιουργικότερα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής και όχι μόνο μουσικής σκηνής.

Με εφτά άλμπουμ στο ιστορικό τους, αρκετά singles στα charts, που έχουν γίνει πλατινένια, καθώς και υποψηφιότητες αλλά και βραβεία Grammy, MTV, BRIT Awards, το δίδυμο από τη Νορβηγία έχει αφήσει ανεξίτηλα τη δική του σφραγίδα στα μουσικά πράγματα τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Πραγματικοί πρωτοπόροι με τον ήχο τους να είναι σίγουρα μοναδικός από κάθε άποψη και τις live εμφανίσεις τους να χαρακτηρίζονται το λιγότερο εντυπωσιακές.

Πάντοτε με διάθεση για εξέλιξη και στοχεύοντας στο καινούργιο κατορθώνουν με μαεστρία να κινούνται σε ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής από την trip hop, ambient, chill out, downtempo μέχρι την synthpop, eurodance, house. Πραγματικά, δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τους λόγους που οι Röyksopp έχουν αγαπηθεί όσο λίγα σχήματα από το κοινό παγκοσμίως.

Ξεκίνησαν το 1998, στο Tromsø, έχοντας επιρροές από ονόματα όπως οι Kraftwerk, Brian Eno, Vangelis, Tangerine Dream, Pink Floyd, Giorgio Moroder, Art Of Noise. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα εφτά άλμπουπ από το ντεμπούτο τους «Melody A.M.» (2001) μέχρι το «Inevitable End» (2014).

Ασφαλώς και πολλά επιτυχημένα singles, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες εποχές της pop μουσικής, όπως τα: «Eple», «What Else Is There?», «Remind Me», «Poor Leno», «So Easy», «Monument», «Sparks», «Only This Moment», «Beautiful Day Without You», «This Must Be It», «Skulls», «Running To The Sea», «Do It Again», «I Had This Thing» κ.α.

Έχουν κάνει remixes σε κομμάτια των Coldplay, Vangelis, FR David, XTC, This Mortal Coil, Thomas Dolby, Depeche Mode, μεταξύ άλλων, ενώ οι συνεργασίες τους περιλαμβάνουν ονόματα όπως οι Robyn, The Knife, Fever Ray, Lykke Li, Jamie Irrepressible, Apparat, Erlend Øye (Kings Of Convenience).