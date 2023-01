Το «Melody A.M.» των Röyksopp είναι ένα από τα πιο ακριβά βινύλια που πουλήθηκαν στην ιστορία

Ένα αντίτυπο του «Melody A.M.» των Röyksopp είναι, όπως αποκαλύφθηκε, ένα από τα πιο ακριβά βινύλια που έχουν πουληθεί στα χρονικά.

Το πρώτο άλμπουμ του νορβηγικού ντουέτου που κυκλοφόρησε το 2001 και κατέκτησε το Νο. 1 στη Νορβηγία και το Νο. 9 στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρείται ευρέως ως μια θεμελιώδης συλλογή ambient electronica.

Το «Melody A.M.» εκτόξευσε τη φήμη του Svein Berge και του Torbjørn Brundtland και τους καθιέρωσε επίσης ως περιζήτητους remixers, καθώς, για παράδειγμα, επιστρατεύτηκαν από τους Coldplay το 2003 για μια διασκευή του «Clocks» με τίτλο «Röyksopp Trembling Heart Mix».

Από το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο ανέδειξε singles όπως τα «So Easy», «Eple» και «Poor Leno», η δουλειά των Röyksopp έχει προβληθεί σε μεγάλο βαθμό σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως το «Six Feet Under». Έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Robyn και η Karin Dreijer Andersson των The Knife, και έχουν αναμφισβήτητα επηρεάσει μεταγενέστερα ηλεκτρονικά σχήματα όπως οι Miike Snow και Cut Copy.

Τώρα, το WeRaveYou παρουσίασε τη νέα λίστα του Discogs με τους ακριβότερους δίσκους βινυλίου που έχουν πουληθεί στην πλατφόρμα, όπου αποκαλύφθηκε ότι το «Melody A.M.» βρίσκεται κοντά στην κορυφή.

Μία έκδοση του 2002 του πρώτου δίσκου των Röyksopp με εξώφυλλο σχεδιασμένο από τον Banksy πωλήθηκε για 10.465,10 δολάρια στο Discogs το 2019. Το συγκεκριμένο αντίτυπο του άλμπουμ ήταν περιορισμένο σε 100 τεμάχια, γεγονός που εξηγεί την τιμή.

Ωστόσο, στην κορυφή της λίστας του Discogs βρίσκεται το «Choose Your Weapon» του Scaramanga Silk, το οποίο πωλήθηκε για 27.500 δολάρια (22.273,35 λίρες). Ένα αντίτυπο του «The Black Album» του Prince ακολουθεί στη δεύτερη θέση με τιμή πώλησης 25.000 δολάρια (20.250 λίρες Αγγλίας).

Εν τω μεταξύ, ένα CD των Pet Shop Boys από το 2003 που έγινε πρόσφατα ένα από τα πιο ακριβά CD που έχουν πουληθεί μέχρι σήμερα στο Discogs.

Το «Pop Art: The Hits – 5 Songs From Our History» κυκλοφόρησε από την Parlophone αποκλειστικά στην Ιαπωνία πριν από δύο δεκαετίες σε περιορισμένο αριθμό 25 αντιτύπων. Το CD συγκεντρώνει μερικά από τα καλύτερα και πιο αγαπημένα τραγούδια των Pet Shop Boys από όλη την καριέρα τους, όπως τα «West End Girls» και «Always On My Mind».

Σε μια νέα λίστα του Discogs με τα 50 πιο ακριβά CD που έχουν πωληθεί στη δημοφιλή πλατφόρμα μεταπωλήσεων, το «Pop Art: The Hits – 5 Songs From Our History» βρίσκεται στο Νο 9 με τιμή πώλησης 2.309,15 δολάρια.

Σε μια σχετική είδηση, το βινύλιο ξεπέρασε σε πωλήσεις το CD για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Λιανοπωλητών Ψυχαγωγίας (ERA).

Οι συνολικές πωλήσεις μουσικής αυξήθηκαν κατά τρία τοις εκατό το 2022 στη βρετανική αγορά σε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό που είναι το υψηλότερο από το 2003 και σχεδόν διπλάσιο από το επίπεδο του κατώτατου σημείου τους το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, οι φυσικές πωλήσεις μειώθηκαν μεν ελαφρώς κατά 3,8% και ανήλθαν σε 280,4 εκατομμύρια λίρες, αλλά σταθεροποιήθηκαν, καθώς το βινύλιο εμφάνισε συνεχή αύξηση, ενώ οι πωλήσεις CD μειώθηκαν.