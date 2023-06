Οι Röyksopp συναντούν την Alison Goldfrapp στο «Impossible»

Οι Röyksopp ανακοινώνουν το project «Profound Mysteries».

Οι Röyksopp συναντούν την Alison Goldfrapp στο νέο single «Impossible».

Το νορβηγικό δίδυμο των Röyksopp έχει δηλώσει ότι το «The Inevitable End» του 2014 ήταν η τελευταία κυκλοφορία τους στην παραδοσιακή μορφή των άλμπουμ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να δημιουργούν μουσική.

Το σχήμα της ηλεκτρονικής μουσικής παρέμεινε απασχολημένο τα επόμενα χρόνια. Υπέγραψε το soundtrack μιας θεατρικής κωμωδίας βασισμένης στο έργο του Franz Kafka, συμμετείχε στη συλλογή «Star Wars Headspace» του Rick Rubin και άνοιξε τα αρχεία του για την επανέκδοση της σειράς «Lost Tapes».

Τον προηγούμενο μήνα, οι Röyksopp επανεμφανίστηκαν στο προσκήνιο με τα νέα κομμάτια «(Nothing But) Ashes…» και «The Ladder», τα οποία συνοδεύονται από δύο ταινίες μικρού μήκους. Τώρα, μοιράζονται άλλο ένα single και ανακοινώνουν επίσημα το νέο project «Profound Mysteries».

Οι Röyksopp δεν χαρακτηρίζουν το «Profound Myseries» ως ένα άλμπουμ αλλά ως ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δημιουργικό σύμπαν.

«Ως ανθρώπινα όντα, αυτά που δεν γνωρίζουμε επισκιάζουν κατά πολύ αυτά που γνωρίζουμε. Ως έφηβοι, συζητούσαμε για τη γοητεία και την ενασχόλησή μας με το άπειρο και το αδύνατο – τα πιο βαθιά μυστήρια της ζωής», εξηγούν οι Svein Berge και Torbjørn Brundtland των Röyksopp σε δήλωσή τους.

Το νεότερο τραγούδι που μοιράζονται από το «Profound Mysteries» – και το πρώτο που δεν είναι instrumental – είναι το «Impossible», στο οποίο δανείζει τη φωνή της η Alison Goldfrapp των Goldfrapp.

«Ήταν υπέροχο που συνεργάστηκα με τους υπέροχους Svein και Torbjørn από τους Röyksopp», αναφέρει η ίδια. «Είμαι θαυμάστρια της μουσικής τους εδώ και χρόνια και ήταν συναρπαστική χαρά που δημιουργήσαμε μαζί το “Impossible”. Ειλικρινά ελπίζω ότι θα απολαύσουν όλοι το κομμάτι, καθώς υπάρχουν κι άλλα που θα ακολουθήσουν», προσθέτει.

Το «Profound Mysteries» των Röyksopp θα κυκλοφορήσει από την PIAS στις υπηρεσίες streaming και σε φυσικές μορφές (CD και κασέτα) στις 29 Απριλίου.

Το tracklist του «Profound Mysteries»

01. (Nothing But) Ashes…

02. The Ladder

03. Impossible

04. This Time, This Place…

05. How The Flowers Grow

06. If You Want Me

07. There, Beyond The Trees

08. Breathe

09. The Mourning Sun

10 Press «R»