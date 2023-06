Oι Rotting Christ στο AthensRocks 2023

Οι Rotting Christ θα ανέβουν στη σκηνή του AthensRocks πριν από τους Ghost.

Οι Rotting Christ επιστρέφουν στο AthensRocks, τέσσερα χρόνια μετά την ισοπεδωτική εμφάνισή τους στην παρθενική χρονιά του φεστιβάλ δίπλα στους Slayer.

Φέτος θα ανέβουν στις 25 Ιουνίου στη σκηνή του AthensRocks στο ΟΑΚΑ πριν από τους Ghost, για να πραγματοποιήσουν και πάλι ένα εντυπωσιακό show αντάξιο του ονόματος του σημαντικότερου ελληνικού metal συγκροτήματος όλων των εποχών.

Με περισσότερα από 35 χρόνια στη δισκογραφική και συναυλιακή πλάτη τους, οι Rotting Christ μετρούν περισσότερα από 2. 000 shows σε κάθε γωνιά του πλανήτη και 13 albums που τους καθιέρωσαν στην ελίτ του extreme σκληρού ήχου παγκοσμίως.

Διαφήμιση

Οι Rotting Christ κράτησαν ψηλά τη σημαία του ελληνικού metal σε όλον τον κόσμο ως οι απόλυτοι μουσικοί πρεσβευτές της χώρας.

Από τις ανίερες black ημέρες των «Passage to Arcturo», «Thy Mighty Contract», «Non Serviam» και «Triarchy of the Lost Lovers» μέχρι τα dark metal διαμάντια των «A Dead Poem» και «Sleep of the Angels» και από τα ατμοσφαιρικά έπη των «Khronos» και «Theogonia» μέχρι τα πρόσφατα αριστουργηματικά «Rituals» και «The Heretics».

Στα μνημειώδη live τους η ιαχή «Non Serviam» συνοδεύει κάθε κατεδαφιστική εμφάνισής του, αφού οι Rotting Christ έχουν χτίσει το όνομά τους και τη φήμη τους μέσα από τα θρυλικά shows τους.

Την Κυριακή 25 Ιουνίου επιστρέφουν σε γνώριμα εδάφη και φέρνουν μαζί τους ένα setlist βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα των χιλιάδων οπαδών τους, που περιμένουν με ανυπομονησία να αντικρίσουν ξανά τους Rotting Christ απέναντί τους, γράφοντας ακόμη ένα κεφάλαιο φεστιβαλικής ιστορίας.

Το AthensRocks επιστρέφει στο ΟΑΚΑ την Κυριακή 25 Ιουνίου για τη μεγαλύτερη metal τελετή του καλοκαιριού.

Πληροφορίες

Ηλεκτρονική προπώληση μέσω του δικτύου του ticketmaster.gr.

Hardcopy συλλεκτικά εισιτήρια στα παρακάτω φυσικά σημεία προπώλησης.

Αθήνα

• Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, τηλ: 210 3648180)

• Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, τηλ: 210 3304133)

Θεσσαλονίκη

• WE (Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου 3, τηλ: 2310 284700)

• Stereodisk (Αριστοτέλους 4, τηλ: 2310 262912)

Λάρισα

• Σναφ Λάρισα (Παπασταύρου 4, τηλ: 2410 258618)

Χαλκίδα

• Γαλατικό Χωριό Beer Hall (Μητροπολίτου Βασιλείου 58, τηλ: 22210 83556)

Η πώληση των εισιτηρίων ΑΜΕΑ διεξάγεται αποκλειστικά από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster (211 1981535).