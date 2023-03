Η Rosé των BLACKPINK και ο Harry Styles φωτογραφίζονται μαζί στα παρασκήνια του «Love on Tour» στη Σεούλ

Ο Harry Styles έκανε στάση στο KSPO Dome της Σεούλ τη Δευτέρα 20 Μαρτίου στο πλαίσιο του ασιατικού σκέλους της περιοδείας του «Love on Tour» και στη συναυλία του παρευρέθηκε πλήθος διάσημων καλλιτεχνών της K-pop.

Πριν ξεκινήσει η συναυλία, οι θαυμαστές στο γήπεδο διασκέδασαν με K-pop επιτυχίες όπως το «OMG» των NewJeans, το «Teddy Bear» των STAYC, το «Pink Venom» των BLACKPINK και το «Dynamite» των BTS, που είχαν συμπεριληφθεί στο pre-show playlist του Styles.

Μετά την έναρξη της συναυλίας, η Rosé των BLACKPINK ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μαζί με ένα άλλο μέλος του συγκροτήματός της, την Jennie, να απολαμβάνουν το πρόγραμμα του Harry Styles και να τραγουδούν μαζί το «As It Was» – το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού του 2022.

Όταν η συναυλία ολοκληρώθηκε, η Rosé φωτογραφήθηκε μαζί με τον Harry Styles στα παρασκήνια της εκδήλωσης και μοιράστηκε το στιγμιότυπο στο Instagram.

«Yayyy σε ευχαριστώ Harry Styles που ήρθες στην Κορέα», έγραψε στη φωτογραφία της.

Harry and Rosé from BLACKPINK backstage in Seoul!

📸: roses_are_rosie pic.twitter.com/lvbph5e8dY

— HL Daily (@UpdateHLD) March 20, 2023