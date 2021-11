Rosalía και The Weeknd ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι

Η δεύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Η Rosalía και ο The Weeknd ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «La Fama» και δίνουν στη δημοσιότητα ένα trailer από το μουσικό βίντεο για την επερχόμενη συνεργασία τους.

Το «La Fama», το οποίο θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Rosalía με τίτλο «Motomami», θα κυκλοφορήσει αυτήν την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου.

Στο trailer του single εμφανίζεται ο ηθοποιός Danny Trejo, ο οποίος λέει στο κοινό σε ένα club: «Ετοιμαστείτε λοιπόν για λίγη ζέστη… “La Fama”».

Στη συνέχεια, η Rosalía εμφανίζεται με ένα ασημένιο σύνολο διακοσμημένο με πετράδια, ενώ ο The Weeknd κάθεται στο πλήθος και παρακολουθεί. Και οι δύο καλλιτέχνες τραγουδούν στα ισπανικά στο κομμάτι.

Το «La Fama» δεν είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ των δύο αστέρων της μουσικής. Τον Δεκέμβριο του 2020, η Rosalía συμμετείχε σε ένα remix του smash hit «Blinding Lights» του The Weeknd.

Η Rosalía ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Motomami» θα κυκλοφορήσει το 2022.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά για το επόμενο άλμπουμ της μετά το «El Mal Querer» του 2018, πέρυσι, λέγοντας στο «Variety» τον Δεκέμβριο ότι «κλείνει τον κύκλο αυτών των ηχογραφήσεων» και ότι είναι «πολύ ευχαριστημένη» με τα τραγούδια.

Μετά την κυκλοφορία του «El Mal Querer», η Rosalía συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Travis Scott, Billie Eilish, Bad Bunny, Arca και Oneohtrix Point Never και έχει εμφανιστεί επίσης σε ένα άλμπουμ με μουσική εμπνευσμένη από το «Game Of Thrones».

Τον Σεπτέμβριο, κέρδισε στα MTV Video Music Awards 2021 το βραβείο του Καλύτερου Latin Βίντεο για τη συνεργασία της με την Billie Eilish στο τραγούδι «Lo Vas A Olvidar» για τη σειρά «Euphoria» του HBO.

Ο The Weeknd συνεχίζει την ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο που διανύει αυτό το διάστημα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες μόνο οποίος συνάντησε τον Post Malone στο νέο single «One Right Now» και τους Sweedish House Mafia στο «Moth To A Flame».

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το «La Fama» δεν θα είναι η πρώτη περίπτωση στην οποία θα ακούσουμε τον Καναδό καλλιτέχνη να τραγουδά στα ισπανικά, καθώς έχει ήδη εξασκήσει την προφορά στη συμμετοχή του στο remix για το «Hawái» του Maluma.