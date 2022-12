Το «Motomami» της Rosalía είναι το καλύτερο άλμπουμ του 2022 σύμφωνα με το Metacritic

Το «Motomami» της Rosalía απέσπασε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία από κάθε άλλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος.

Επιβεβαιώνοντας τη δύναμη και την παγκόσμια εμβέλεια που έχει αποκτήσει η latin μουσική τους τελευταίους δώδεκα μήνες, το «Motomami» της Rosalía αναδείχθηκε ως το καλύτερο άλμπουμ του 2022 από το Metacritic.

Το «Motomami» της Rosalía απέσπασε συνολική βαθμολογία 94/100 στην πλατφόρμα του Metacritic – την υψηλότερη από κάθε άλλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς.

Πρόκειται για σπουδαίο επίτευγμα για την Καταλανή τραγουδίστριαα, η οποία άφησε πίσω της καταξιωμένα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Beyoncé, η Taylor Swift, ο Bad Bunny, ο The Weeknd και άλλους.

Σύμφωνα με το Metacritic, το «Motomami» της Rosalía βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας για το πρώτο εξάμηνο του 2022 και παρέμεινε ακλόνητο στην πρώτη θέση και για το υπόλοιπο της χρονιάς.

«Ξεπερνώντας το εξαιρετικό δεύτερο άλμπουμ της “El Mal Querer”, το οποίο την ανέδειξε σε διεθνή σταρ και της χάρισε πολλά (Latin) Grammy, στο “Motomami” πειραματίζεται και πάλι με τα είδη και τις φόρμες», ανέφερε η ιστοσελίδα.

Η Rosalía συνεργάστηκε επίσης στο «Motomami» με καλλιτέχνες όπως ο The Weeknd και η Tokischa.

Το «Motomami» έχει ήδη κερδίσει τέσσερα Latin Grammy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για το Άλμπουμ της Χρονιάς, επικρατώντας του «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny, του «Aguilera» της Christina Aguilera και του «Dharma» του Sebastian Yatra.

Η Rosalía κέρδισε για δεύτερη φορά στην καριέρα της το Latin Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς. Είχε αναδειχθεί νικήτρια ξανά στην ίδια κατηγορία το 2019 με το περίφημο άλμπουμ της «El Mal Querer».

Το «Motomami» έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα ακόμη βραβείο τον Φεβρουάριο, καθώς είναι υποψήφιο για το Καλύτερο Latin Rock ή Alternative Άλμπουμ στα Βραβεία Grammy του 2023.

Μετά από το «Motomami» της Rosalía, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας του Metacritic με τα άλμπουμ του 2022 με την υψηλότερη βαθμολογία, ακολουθούν στο No. 2 το «Supernova» των Nova Twins και στο No. 3 το «Ants From Up There» των Black Country και New Road.

Στο No. 4 βρίσκεται το «Renaissance» της Beyoncé και την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνει το «SOS» της SZA, που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.