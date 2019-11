Rosalía και Alejandro Sanz οι μεγάλοι νικητές των Latin Grammy 2019

Η Rosalía και ο Alejandro Sanz θριάμβευσαν στα Latin Grammy 2019.

Οι μεγαλύτεροι αστέρες της latin μουσικής παρευρέθηκαν την προηγούμενη Πέμπτη στην τελετή απονομής των Latin Grammy Awards για το 2019.

Η διοργάνωση γιόρτασε την εικοστή επέτειό της με ένα τρίωρο show, το οποίο άνοιξε με ένα αφιέρωμα στην κληρονομιά της latin μουσικής από τους Prince Royce, Anitta, Fito Páez, Natalia Jiménez, Beto Cuevas, Calibre 50, Carlos Rivera, Draco Rosa, Leonel García, Milly Quezada, Olga Tañón, Reik και Tony Succar.

Οικοδεσπότης της βραδιάς στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας ήταν ο Ricky Martin, ο οποίος είχε ανοίξει την αυλαία των πρώτων Latin Grammy το 2000. Στο πλευρό του ήταν οι ηθοποιοί Roselyn Sánchez και Paz Vega.

Μεταξύ των κορυφαίων ονομάτων που τραγούδησαν ζωντανά στη σκηνή των Latin Grammy συμπεριλαμβάνονται (κατά σειρά εμφάνισης) οι Anitta, Prince Royce, Ozuna, Alejandro Sanz, Rosalía, Fonseca, Alicia Keys, Miguel, Pedro Capó, Farruko, Juanes, Luis Fonsi, Ricky Martin, Residente, Bad Bunny, Sebastián Yatra και Reik.

Μεγάλοι νικητές των Latin Grammy για το 2019 ήταν η Rosalía και ο Alejandro Sanz, που κέρδισαν από τρία βραβεία ο καθένας.

Ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» βραβεύτηκε το προηγούμενο βράδυ πριν την τελετή απονομής ο Κολομβιανός Juanes.

Το πρώτο της Latin Grammy κέρδισε η Camila Cabello, με τη συμμετοχή της στο τραγούδι «Mi Persona Favorita» του Alejandro Sanz.

Οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες

των Latin Grammy

Album Of The Year: «El Mal Querer» – Rosalía

Record Of The Year: «Mi Persona Favorita» – Alejandro Sanz & Camila Cabello

Song Of The Year: «Calma» – Pedro Capó

Best New Artist: Nella

Best Contemporary Pop Vocal Album: «El Mal Querer» – Rosalía

Best Traditional Pop Vocal Album: «Agustín» – Fonseca

Best Pop Song: «Mi Persona Favorita» – Alejandro Sanz & Camila Cabello

Best Urban Song: «Con Altura» – Rosalía, J Balvin, El Guincho

Best Urban Music Album: «X 100Pre» – Bad Bunny

Best Urban Fusion / Performance: «Calma (Remix)» – Pedro Capó & Farruko

Best Rock Album: «Monte Sagrado» – Draco Rosa

Best Pop / Rock Album: «Cargar La Suerte» – Andrés Calamaro

Best Singer – Songwriter Album: «Contra El Viento» – Kany García

Producer Of The Year: Tony Succar

Best Short Form Music Video: «Banana Papaya» – Kany García & Residente

Best Long Form Music Video: «Lo Que Fui Es Lo Que Soy» – Alejandro Sanz