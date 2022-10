Δύο διαγωνιζόμενοι της Eurovision ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η Rosa Linn κυκλοφορεί το νέο single «WDIA (Would Do It Again)» σε συνεργασία με τον Duncan Laurence.

Το «WDIA (Would Do It Again)» συνεχίζει την ιστορία του «SNAP», όπου η Rosa Linn τραγουδάει ότι αν είχε την ευκαιρία να γυρίσει στο παρελθόν «θα έκανε τα ίδια ξανά», ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να χάσει το πρόσωπο που ερωτεύτηκε.

Ο Duncan Laurence απέκτησε παγκόσμια φήμη όταν κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2019 με το τραγούδι του «Arcade» για λογαριασμό της Ολλανδίας.

Το «Arcade» έγινε το πρώτο τραγούδι από την Eurovision που εμφανίστηκε στο Billboard Hot 100 μετά από 24 χρόνια. Το τραγούδι έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams σε όλες τις πλατφόρμες streaming και έχει κατακτήσει την κορυφή πολλών charts σε όλη την Ευρώπη.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «WDIA (Would Do It Again)», η Rosa Linn θα κάνει το ντεμπούτο της στη late-night τηλεόραση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο «The Late Late Show» του James Corden στις 31 Οκτωβρίου, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής στην Αρμενία παρουσιάζοντας το «SNAP» με ένα παραδοσιακό αρμενικό folk τρίο.

Το «SNAP», με το οποίο η Rosa Linn εκπροσώπησε την Αρμενία στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να σημειώνει νέα ρεκόρ κάθε εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.

Το τραγούδι ανέβηκε στο Top 20 του παγκόσμιου chart του Spotify, σκαρφαλώνει στα charts του Top 40 στα αμερικανικά ραδιόφωνα, έχει πάνω από 5 εκατομμύρια TikToks, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε στο Top 20 του του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και στο αμερικανικό Billboard Hot 100.

Επίσης, η Rosa Lin επιλέχθηκε για το εξώφυλλο του playlist «A-List Pop» στο Apple Music.

Η Rosa Lin έγραψε το αναμφισβήτητα προσωπικό τραγούδι στην κρεβατοκάμαρα της περιγράφοντας τις συναισθηματικές εναλλαγές μιας σχέσης και το γεγονός ότι έφτασε σε ένα οριακό σημείο ψυχικής κατάρρευσης.

Το «SNAP» έχει συγκεντρώσει σήμερα πάνω από 255 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και είναι το τρίτο τραγούδι από τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision με τα περισσότερα streams.

Μετά από μια συναρπαστική ζωντανή εμφάνιση στο «School Night» του Λος Άντζελες, μόλις ανακοινώθηκε ότι η Rosa Linn θα ανοίξει το πρόγραμμα του Ed Sheeran σε επτά συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας του «Mathematics Tour» στις ΗΠΑ και τον Καναδά το 2023.