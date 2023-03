Rolling Stones και U2 σε συναυλία για την Ουκρανία στα πρότυπα του «Live Aid»

Οι διοργανωτές της συναυλίες φέρονται να έχουν αρχίσει να στέλνουν προσκλήσεις σε ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες.

Μία φιλανθρωπική συναυλία για την Ουκρανία στα πρότυπα του θρυλικού «Live Aid» σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου με τη συμμετοχή των Rolling Stones, U2, P!nk και άλλων καλλιτεχνών.

Τον περασμένο μήνα, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ολοκληρωτική εισβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία και καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται, η συναυλία είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη συγκέντρωση χρημάτων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθεια, αλλά και για τονιστεί η «σοβαρότητα της κατάστασης».

Σύμφωνα με τη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας The Sun, μεγάλα ονόματα όπως ο Paul McCartney, η Adele, οι Florence And The Machine και ο Noel Gallagher θα μπορούσαν επίσης να προσκληθούν να εμφανιστούν στη συναυλία για να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Διαφήμιση

«Θα είναι τεράστιο. Θα είναι τεράστιο, πραγματικά πρωτοκλασάτο και σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε μία πηγή στην εφημερίδα.

«Είναι κάτι που κάποιοι ήθελαν να κάνουν εδώ και καιρό, αλλά τώρα έχει καθοριστεί και κλείσει μία ημερομηνία στο Στάδιο Wembley. Οι προσκλήσεις για εμφάνιση στέλνονται με γοργούς ρυθμούς στα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου», αποκάλυψε.

«Φυσικά, υπάρχει επίγνωση ότι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα πολλοί σούπερ σταρ θα έχουν ήδη προγραμματισμένες υποχρεώσεις. Αλλά είναι αισιόδοξοι ότι αρκετοί από αυτούς με τους οποίους έχουν μιλήσει θα δεχθούν», πρόσθεσε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οι Rolling Stones επιβεβαιώνουν ότι ο Paul McCartney συμμετέχει στο νέο άλμπουμ τους

Η πηγή υποστήριξε ότι οι U2, οι οποίοι είναι αρκετά ειλικρινείς σχετικά με τις απόψεις τους για τον πόλεμο και τη σύγκρουση, αισθάνονται ότι η συναυλία που βρίσκεται στα σκαριά είναι μία μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσουν να τονίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Ουκρανία.

«Μία εκδήλωση αυτού του μεγέθους μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική πίεση και στους Ρώσους», πρόσθεσε η πηγή.

«Το μόνο μικρό μειονέκτημα είναι ότι η ημερομηνία συμπίπτει με το “Glastonbury”, οπότε αυτό αποκλείει μερικά μεγάλα ονόματα, αλλά το τελικό line-up είναι βέβαιο ότι θα είναι αρκετά ξεχωριστό», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τηλεμαραθώνιος θα θυμίζει εκείνον του «Live Aid» του 1985, ο οποίος συγκέντρωσε χρήματα και ευαισθητοποίησε το κοινό για την αντιμετώπιση του λιμού στην Αιθιοπία και οργανώθηκε από τον Bob Geldof και τον Midge Ure.

Το ITV και η Livewire Pictures, που διοργάνωσαν τον Μάρτιο του 2022 τον τηλεμαραθώνιο «Συναυλία για την Ουκρανία» (Concert for Ukraine), στον οποίο εμφανίστηκαν ο Ed Sheeran και η Billie Eilish και συγκεντρώθηκαν 13 εκατομμύρια λίρες, αποτελούν μέρος της ομάδας που σχεδιάζει και τη συναυλία στο Wembley.