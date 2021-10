Οι Rolling Stones δίνουν στη δημοσιότητα το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Troubles A’ Comin»

Ένα από τα διαμάντια των επετειακών επανεκδόσεων του «Tattoo You».

Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το άγνωστο μέχρι σήμερα τραγούδι «Troubles A’ Comin».

Το αδημοσίευτο τραγούδι θα περιλαμβάνεται στις επερχόμενες remastered εκδόσεις για την επέτειο των 40 ετών από την κυκλοφορία του κορυφαίου και πολυπλατινένιου άλμπουμ «Tattoo You» του 1981.

Το «Troubles A’ Comin» που ηχογραφήθηκε αρχικά από τους Rolling Stones στο Παρίσι το 1972. Πρόκειται για μία γοητευτική και πολύπλευρη διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού του R& B κουαρτέτου The Chi-Lites που είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα, το 1971.

Το τραγούδι, το οποίο βασίζεται στη χρήση της κιθάρας, είναι ένα πραγματικό διαμάντι που δίνει στους θαυμαστές των Rolling Stones σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να πάρουν μία συναρπαστική πρόγευση από τα νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια και τις σπάνιες ηχογραφήσεις που θα συναντήσουν στο ανεπανάληπτο δίσκο «Lost & Found» των επετειακών επανεκδόσεων του «Tattoo You».

Η προσμονή για τις νέες εκδόσεις του «Tattoo You» είναι μεγάλη τόσο στους λάτρεις των Rolling Stones όσο και στους νέους θαυμαστές τους.

Μετά την τραγική απώλεια του Charlie Watts, ο οποίος βρισκόταν πίσω από τα ντραμς της μπάντας επί 58 συναπτά έτη, οι θρύλοι του rock’n’roll ανασυντάχθηκαν και επέστρεψαν σε ρυθμό συναυλιών ξεκινώντας στις 26 Σεπτεμβρίου, από το St. Louis των ΗΠΑ, το αμερικανικό σκέλος της περίφημης περιοδείας τους «No Filter Tour».

Η επετειακή επανέκδοση του «Tattou You» έπεται της τεράστιας επιτυχίας που σημείωσε το 2020 η επανέκδοση του δίσκου «Goats Head Soup» των Rolling Stones από το 1973, η οποία επανέφερε το άλμπουμ στο Νο.1 του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από 47 χρόνια.

Το remastered «Tattoo You (40th Anniversary)» θα περιέχει τα 11 τραγούδια του αρχικού άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Hang Fire», «Waiting On A Friend» και φυσικά το τραγούδι της έναρξης που αποτελεί σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος από τότε, το «Start Me Up».

Το «Troubles A’ Comin» θα περιλαμβάνεται στο box set και στις πολυτελείς εκδόσεις CD και βινυλίου της επικείμενης κυκλοφορίας.

Το «Tattoo You» θα κυκλοφορήσει αποκαταστημένο στην πλήρη δόξα του από τη Universal Music στις 22 Οκτωβρίου.