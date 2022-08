Rolling Stones: Η συγκινητική ανάρτηση του Mick Jagger για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Charlie Watts

Ο Mick Jagger των Rolling Stones έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Charlie Watts.

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με φωτογραφίες τους από όλα αυτά τα χρόνια και συμπεριέλαβε ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα για τον Charlie Watts.

«Μου λείπει ο Charlie… γιατί είχε μεγάλη αίσθηση του χιούμορ», λέει ο Mick Jagger.

«Εκτός του συγκροτήματος, συνηθίζαμε να κάνουμε πολύ παρέα και να περνάμε ενδιαφέρουσες στιγμές. Μας άρεσαν τα σπορ, πηγαίναμε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, πηγαίναμε σε αγώνες κρίκετ και είχαμε και άλλα ενδιαφέροντα πέρα από τη μουσική», συνεχίζει.

«Αλλά, φυσικά… Μου λείπει πραγματικά πολύ ο Charlie», παραδέχεται.

Στο βίντεο ακούγεται επίσης το τραγούδι «Till The Next Goodbye» (Μέχρι το επόμενο αντίο) των Rolling Stones που κυκλοφόρησε το 1974.

Ο Charlie Watts, ο οποίος ήταν ο ντράμερ των Rolling Stones από το 1963, πέθανε σε ηλικία 80 ετών στις 24 Αυγούστου 2021.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τότε, αναφέρθηκε ότι ο Charlie Watts «έφυγε γαλήνια από τη ζωή σε νοσοκομείο του Λονδίνου περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ο ντράμερ δεν θα συμμετείχε στο αμερικανικό σκέλος της περιοδείας «No Filter Tour» στις ΗΠΑ καθώς είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και έπρεπε να αναρρώσει.

Μέχρι την ημέρα του θανάτου του, οι Rolling Stones δεν είχαν δώσει ούτε μία συναυλία χωρίς τον Charlie Watts από τότε που εντάχθηκε στο συγκρότημα λίγο μετά τη δημιουργία του.

Η κλασική σύνθεση των Rolling Stones, με τον Charlie Watts στα ντραμς, έδωσε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στις 12 Ιανουαρίου 1963 στο «Ealing Jazz Club» του Λονδίνου. Ο Charlie Watts έγινε ο μόνιμος ντράμερ των Rolling Stones μετά τη συναυλία τους στο «Ealing Jazz Club» στις 2 Φεβρουαρίου 1963.

Μετά τον θάνατο του Charlie Watts οι Rolling Stones πραγματοποιήσαν δύο περιοδείες με τον Steve Jordan πίσω από τα ντραμς: Το αμερικανικό σκέλος του «No Filter Tour» το φθινόπωρο του 2021 και το ευρωπαϊκό σκέλος της επετειακής περιοδείας τους «Sixty» αυτό το καλοκαίρι.

