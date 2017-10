Μία σπάνια ζωντανή ηχογράφηση των The Rolling Stones στο αξεπέραστο «(I Can’t Get No) Satisfaction» έρχεται στο «φως».

Μετά την ανακοίνωση της συλλογής που συγκεντρώνει τις ερμηνείες των The Rolling Stones για το «BBC» από το 1963 έως το 1965, η μπάντα κυκλοφορεί μία πρώιμη ζωντανή εκτέλεση του θρυλικού «(I Can’t Get No) Satisfaction».

Η συγκεκριμένη έκδοση του ανεπανάληπτου τραγουδιού ηχογραφήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1965 για τις ανάγκες της ραδιοφωνικής εκπομπής «Saturday Club».

Η ηχογράφηση συναντά τους Rolling Stones στα καλύτερά τους, μόλις τρεις μήνες μετά τον πρώτο δίσκο τους που πιστοποιήθηκε ως χρυσός. Το εμβληματικό κιθαριστικό riff του Keith Richards ακούγεται τόσο φωτεινό όσο την ημέρα που ηχογραφήθηκε και οι μικρές παραλλαγές στα φωνητικά και στα όργανα λειτουργούν ως χρονοκάψουλα στην ακμή των The Rolling Stones.

Το «(I Can’t Get No) Satisfaction» διατέθηκε ως single στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ιούνιο του 1965 και συμπεριελήφθη στην αμερικανική έκδοση του δίσκου «Out of Our Heads», ο οποίος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Το τραγούδι αναδείχθηκε σε τεράστια εισπρακτική επιτυχία του συγκροτήματος και έφτασε στο Νο1 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αμερικής.

Παρόλα αυτά, το «(I Can’t Get No) Satisfaction» ακουγόταν στη Βρετανία μόνο μέσω πειρατικών ραδιοφωνικών σταθμών, καθότι είχε κριθεί ότι έχει απρεπή σεξουαλικό στίχο.

Το «The Rolling Stones – On Air» θα κυκλοφορήσει από την Polydor Records / Universal Music την 1η Δεκεμβρίου 2017 και αποτελεί μία συλλογή από ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις από τα χρόνια που ακόμα η μπάντα βρισκόταν υπό διαμόρφωση.

Περιλαμβάνονται οκτώ τραγούδια που δεν ηχογράφησαν ή δεν κυκλοφόρησαν ποτέ οι The Rolling Stones, που αρχικά μεταδόθηκαν σε παλαιές εκπομπές του βρετανικού «BBC» όπως τα «Saturday Club», «Top Gear», «Rhythm and Blues» και «The Joe Loss Pop Show», μεταξύ του 1963 και 1965.