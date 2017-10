Το σπάνιο, ακυκλοφόρητο υλικό από την παρουσία των Rolling Stones στις ραδιοφωνικές εκπομπές του «BBC» συγκεντρώνεται για πρώτη φορά σε ένα άλμπουμ.

Την 1η Δεκεμβρίου 2017 θα κυκλοφορήσει το «The Rolling Stones – On Air», μία συλλογή από ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις από τα χρόνια που ακόμα διαμορφωνόταν η μπάντα.

Τα τραγούδια, περιλαμβάνουν οκτώ που δεν ηχογράφησε ή κυκλοφόρησε ποτέ εμπορικά η μπάντα, που αρχικά μεταδόθηκαν σε παλαιές εκπομπές του βρετανικού «BBC» όπως τα «Saturday Club», «Top Gear», «Rhythm and Blues» και «The Joe Loss Pop Show», μεταξύ του 1963 και 1965.

Με τη διάθεση από την Polydor Records / Universal Music σε CD, διπλό CD deluxe edition, heavy-weight βινύλιο και σε χρωματιστό βινύλιο ειδικής – περιορισμένης έκδοσης, αυτές οι αναδρομές προσφέρουν μία διορατική ματιά στη μπάντα ως μίας δυναμικής και διαρκώς αναπάντεχης live ενότητας.

Αυτή ήταν η συχνότητα με την οποία επισκεπτόταν τα «BBC Studios» στα 60’s και συνεχώς κανόνιζε να προσφέρει στους ακροατές κάτι διαφορετικό. Εκτός από τα τραγούδια που δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε singles ή albums, υπάρχουν επτά κομμάτια που έκαναν το ντεμπούτο τους στα ερτζιανά πριν κυκλοφορήσουν σε albums ή EPs.

Η προσέγγιση του συγκροτήματος σε οικεία R&B βασικά τραγούδια όπως τα «Roll Over Beethoven», «Memphis, Tennessee» και «Beautiful Delilah» (που προέρχονται όλα από τον Chuck Berry) αποτυπώνουν την ενέργεια και την ζωντάνια που οι Rolling Stones είχαν συχνά στις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Το «BBC» τους παρότρυνε να ερμηνεύουν τα πρόσφατα singles τους και ενώ ήταν ευχαριστημένοι με αυτό, απολάμβαναν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάζουν μία πληρέστερη εικόνα της δύναμης και της υπεροχής της σημαντικότερης blues μπάντας της Βρετανίας, γεμίζοντας ασφυκτικά τα clubs και ballrooms κάθε νύχτα.

Ανάμεσα στα 32 τραγούδια, αυτά που ακούστηκαν για πρώτη φορά στα τρανζίστορ σε διάστημα μόλις δύο ετών, είναι το «Come On», το ντεμπούτο single του συγκροτήματος και επίσης το πρώτο κομμάτι που παρέδωσαν στο εμβληματικό «Saturday Club», το οποίο παρουσίαζε ο αλησμόνητος και θρυλικός Brian Matthew.

Το «Come On» κυκλοφορεί ως το πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ και είναι διαθέσιμο τώρα σε ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες. Τα highlights του άλμπουμ περιλαμβάνουν το «Fannie Mae» (το οποίο αρχικά ηχογραφήθηκε από τον καλλιτέχνη της μπλουζ Buster Brown το 1959), το «Hi Heel Sneakers» του Tommy Tucker και το «Cops And Robbers» του Bo Diddley.

Χωμένες ανάμεσα στις γνωστές και καλοδιαλεγμένες διασκευές, είναι οι ωμές και ζωηρές ερμηνείες πρωτοτύπων τραγουδιών των Rolling Stones (Jagger / Richard) όπως τα «(I Can’t Get No) Satisfaction», «The Last Time» και «The Spider And The Fly», σε μία φόρμα κοντινότερη στη συναρπαστική αμεσότητα των live shows της μπάντας από ό,τι στο βινύλιο. Αυτές οι ηχογραφήσεις φέρνουν τον ακροατή όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ενθουσιασμό της περιόδου χωρίς πραγματικά να βρίσκεται εκεί αυτοπροσώπως.

Αν η περσινή συλλογή με νέες ηχογραφήσεις παλαιών αριστουργημάτων «Blue & Lonesome» παρουσίασε τους Rolling Stones να επιστρέφουν στις ρίζες τους μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, το «On Air» είναι η τέλεια αδελφική συλλογή, ένας αποκατεστημένος θησαυρός επιμελημένος με αγάπη, που βάζει τον ακροατή στο κέντρο ενός αυθεντικού τυφώνα.

Για να βοηθήσουν να ξαναζήσουμε το πνεύμα των τραγουδιών όταν αυτά ερμηνευτήκαν για πρώτη φορά, οι κασέτες πέρασαν από μία διαδικασία που λέγεται «audio source separation», η οποία ασχολείται με την «από-ανάμειξη» των ήχων και επιτρέπει στους μηχανικούς των «Abbey Road» την πρόσβαση στην αρχική ενορχήστρωση και τις φωνές μέσα σε κάθε κομμάτι, έτσι ώστε να μπορούν να ξαναχτιστούν, να ισορροπήσουν ξανά και περάσουν από remix εκ νέου για να επιτευχθεί ένας πληρέστερος, πιο ουσιαστικός ήχος.

Η ποικιλία των ραδιοφωνικών εκπομπών από τις οποίες επιλέχτηκε το υλικό είναι απόδειξη της ιδιαίτερης σχέσης των Rolling Stones με το «BBC» από την αρχή της καριέρας τους. Η μουσική μιλάει από μόνη της, αλλά το «On Air» λειτουργεί επίσης ως ένα σημαντικό ιστορικό τεχνούργημα και βασικό στοιχείο των εντυπωσιακά αειθαλών αρχών του συγκροτήματος.

To «The Rolling Stones – On Air» προσφέρει μία μοναδική διορατική ματιά στα χρόνια που διαμορφώθηκαν οι Rolling Stones, λίγα χρόνια πριν γίνουν «Η Μεγαλύτερη Rock n’ Roll Μπάντα στο Κόσμο», όπου ήταν μία μπάντα που έπαιζε την μουσική που αγαπούσε τόσο πολύ – Blues, R&B, Soul ακόμα και ιδιόμορφα country τραγούδια.

Ερμηνεύοντας αυτά τα τραγούδια το ένα βράδυ μετά το άλλο σε clubs και dancehalls σήμαινε ότι όλοι έχουν «ακονιστεί» στην τελειότητα και ερμηνεύουν με την αυθεντική αγάπη και τρυφερότητα που έχουν οι Rolling Stones για τη μουσική τους κληρονομιά.

Το άλμπουμ ακολουθεί την πρόσφατη κυκλοφορία του coffee table βιβλίου «The Rolling Stones – On Air», του Richard Havers που εκδόθηκε από την Virgin Books.