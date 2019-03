Οι Rolling Stones ματαιώνουν την προγραμματισμένη περιοδεία τους σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά εξαιτίας προβλήματος με την υγεία του Mick Jagger.

Ο 75χρονος τραγουδιστής δήλωσε «συντετριμμένος» που απογοήτευσε τους οπαδούς του θρυλικού συγκροτήματος.

Οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν τον Mick Jagger ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει περιοδεία αυτό το διάστημα και του συνέστησαν να αναρρώσει πλήρως πριν επιστρέψει στη σκηνή. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Βρετανός καλλιτέχνης.

«Δυστυχώς σήμερα οι Rolling Stones αναγκάστηκαν να ανακοινώσουν την αναβολή των επερχόμενων συναυλιών τους σε ΗΠΑ / Καναδά», ανέφερε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του.

«Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία που προκλήθηκε σε όσους έχουν εισιτήρια για τα shows, όμως επιθυμούμε να διαβεβαιώσουμε τους οπαδούς να κρατήσουν τα εισιτήρια, καθώς θα ισχύουν για τις συναυλίες που θα προγραμματιστούν εκ νέου, οι ημερομηνίες των οποίων θα ανακοινωθούν σύντομα.»

«Ο Mick έχει ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι δεν μπορεί να πάει σε περιοδεία αυτή τη στιγμή, καθώς χρειάζεται ιατρική περίθαλψη. Οι γιατροί του συνέστησαν να αναρρώσει πλήρως ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη σκηνή το συντομότερο δυνατό.»

Ο Mick Jagger έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter:

«Λυπάμαι πολύ για όλους τους φίλους μας στην Αμερική και το Καναδά που είχαν εισιτήρια. Μισώ πραγματικά που σας απογοητεύω έτσι. Είμαι συντετριμμένος γιατί πρέπει να αναβάλω την περιοδεία, αλλά θα δουλέψω πολύ σκληρά για να επιστρέψω στη σκηνή το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά, μία τεράστια συγγνώμη για όλους.»

Οι Rolling Stones επρόκειτο να ξεκινήσουν το αμερικανικό και καναδικό σκέλος της περιοδείας τους «No Filter» στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι στις 20 Απριλίου. Η τουρνέ θα ολοκληρωνόταν στο «Burl’s Creek Even Grounds» στο Οντάριο του Καναδά στις 29 Ιουνίου.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019