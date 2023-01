Οι Rolling Stones αφιερώνουν στον Charlie Watts το video του «Living In The Heart Of Love»

«Charlie is my darling».

Οι Rolling Stones αφιερώνουν στον εκλιπόντα φίλο και συνεργάτη τους Charlie Watts το μουσικό βίντεο για το «Living In The Heart Of Love», το νέο τραγούδι από την επερχόμενη επετειακή έκδοση για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Tattoo You».

Το «Living In The Heart Of Love», το οποίο αποκαλύφθηκε στις 19 Αυγούστου, είναι το πρώτο από τα εννέα ακυκλοφόρητα τραγούδια που περιλαμβάνονται στην επανέκδοση του άλμπουμ του 1981.

Τα μουσικό βίντεο για το τραγούδι γυρίστηκε στο Παρίσι με τη σκηνοθεσία του Charles Mehling και πρωταγωνίστριες τις Marguerite Thiam και Nailia Harzoune.

Το «Living In The Heart Of Love» αποτίει ένα συγκινητικό φόρο τιμής στον ντράμερ των Rolling Stones, τον Charlie Watts, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, χρησιμοποιώντας σκηνές όπου παίζει με το συγκρότημα την εποχή του άλμπουμ «Tattoo You», συμπεριλαμβανομένων αρκετών κοντινών πλάνων.

Το μουσικό βίντεο ολοκληρώνεται με τη φράση «Charlie is my darling», μία αναφορά στον τίτλο του πρώτου ντοκιμαντέρ για τους Rolling Stones, που κυκλοφόρησε το 1966.

Πριν την κυκλοφορία του βίντεο, οι Rolling Stones έδωσαν την πρώτη συναυλία τους χωρίς τον Charlie Watts, σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα.

Το «Living In The Heart Of Love», ένα χαρακτηριστικό δείγμα του rock έργου των Rolling Stones, θα περιλαμβάνεται στις εκδόσεις CD, LP, 2 CD, 2 LP, 4 CD Deluxe και 5 LP Deluxe box του «Tattoo You: 40th Anniversary Edition» που θα κυκλοφορήσει από την Universal Music στις 22 Οκτωβρίου.

Η super deluxe έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα picture disc βινύλιο με τη φωτογραφία του Keith Richards, ένα βιβλίο 124 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο με πάνω από 200 σπάνιες φωτογραφίες από τις ηχογραφήσεις και την παγκόσμια περιοδεία του «Tattoo You» μαζί με συνεντεύξεις με τον παραγωγό Chris Kimsey και τον φωτογράφο Hubert Kretzschmar, αλλά και έργα τέχνης.

Μεταξύ των αποκλειστικών προϊόντων του «Tattoo You: 40th Anniversary Edition» που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος των Rolling Stones είναι και μια περιορισμένη deluxe έκδοση σε διπλό διαφανές βινύλιο και κασέτα.