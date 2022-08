Οι Rolling Stones κυκλοφορούν για πρώτη φορά online το video του «We Love You»

Το βίντεο διακωμωδεί τη σύλληψη του Mick Jagger, του Keith Richards και της Marianne Faithfull για κατοχή ναρκωτικών.

Οι Rolling Stones δημοσίευσαν για πρώτη φορά στο διαδίκτυο την «διαφημιστική ταινία» για το τραγούδι τους «We Love You» που κυκλοφόρησε το 1967.

Το βίντεο, το οποίο έχει αναβαθμιστεί σε ανάλυση 4Κ για την online κυκλοφορία του, διακωμωδεί την περιβόητη σύλληψη του Mick Jagger, του Keith Richards και της Marianne Faithfull για κατοχή ναρκωτικών στο σπίτι του Richards την ίδια χρονιά, την ποινική δίκη που ακολούθησε, καθώς και τη σύλληψη του Brian Jones για ναρκωτικά αργότερα την ίδια χρονιά.

Το «We Love You» ηχογραφήθηκε στα Olympic Studios το καλοκαίρι του 1967. Στο «We Love You» συμμετέχουν ο Brian Jones στο mellotron, ο Nicky Hopkins στο πιάνο και στα φωνητικά ο John Lennon και ο Paul McCartney, οι οποίοι ανταπέδωσαν τη χάρη αμέσως μετά τη συμμετοχή του Mick Jagger και του Keith Richards στα φωνητικά στο «All You Need Is Love» των Beatles.

Το τραγούδι αν και μοιάζει με μία δήλωση αγάπης είναι στην πραγματικότητα ένας αντιεξουσιαστικός ύμνος με στίχους όπως: «Δεν θα μας κερδίσετε ποτέ / Οι στολές σας δεν μας ταιριάζουν».

Τα ηχητικά εφέ των αλυσίδων που σέρνονται και της πόρτας της φυλακής με τα οποία αρχίζει το τραγούδι και απεικονίζονται στο βίντεο είναι εμπνευσμένα από την έφοδο της αστυνομίας στις 12 Φεβρουαρίου 1967 στο σπίτι του Keith Richards στο Redlands στο West Wittering του Σάσσεξ.

Πριν από το περιστατικό, η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα News of the World είχε δημοσιεύσει μία σειρά από εντυπωσιακές ιστορίες σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών από αστέρες της μουσικής, συμπεριλαμβανομένου του Mick Jagger, ο οποίος στη συνέχεια μήνυσε την εφημερίδα για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η News of the World ενημέρωσε τις αρχές για ένα πάρτι στην κατοικία του Keith Richards στο Redlands, όπου εκτιμήθηκε ότι θα υπήρχαν ναρκωτικά.

Η Marianne Faithfull, η οποία μόλις είχε βγει από το μπάνιο μέσα στο σπίτι τη στιγμή που εμφανίστηκαν 18 αστυνομικοί, καλύφθηκε γρήγορα με μια γούνινη κουβέρτα.

Οι αρχές εντόπισαν μία ασήμαντη ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών, αλλά ο Mick Jagger, ο Keith Richards και ο έμπορος τέχνης Robert Fraser κατηγορήθηκαν παρόλα αυτά για σοβαρά αδικήματα περί κατοχής ναρκωτικών και επιβλήθηκαν και στους τρεις δρακόντειες ποινές φυλάκισης εκείνον τον Ιούνιο.

Τα δύο μέλη των Stones αποφυλακίστηκαν με εγγύηση εν αναμονή της έφεσης, την οποία κέρδισαν, αφού πέρασαν μία νύχτα στη φυλακή.

Την ημέρα που αποφυλακίστηκαν ο Μick Jagger και ο Keith Richards, ο Brian Jones και η σύντροφός του συνελήφθησαν επίσης με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών.

Αυτή η σειρά γεγονότων θεωρείται ότι αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος ενός ρήγματος μεταξύ των γενεών στη βρετανική κουλτούρα, όπου οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δημοσιογράφοι που συνεργάζονταν με τις αρχές είχαν μία εχθρική σχέση με τους νεότερους μουσικούς Οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης αξίως θα άλλαζε τη ζωή τους.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της σύλληψης στο Redlands τον Φεβρουάριο του 1967 και της δίκης, ο Mick Jagger, ο Keith Richards, ο Brian Jones και η σύντροφος του Jones, Anita Pallenberg, κατέφυγαν στο Μαρόκο για να ξεφύγουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε έμπνευση για τον γενικότερο ήχο του «We Love You». Ο Jones ερωτεύτηκε τη μουσική της βορειοαφρικανικής χώρας, γεγονός που τον οδήγησε στην παραγωγή του άλμπουμ «Brian Jones Presents the Pipes of Pan at Joujouka» του μαροκινού συγκροτήματος Master Musicians of Joujouka την επόμενη χρονιά.

Ο σκηνοθέτης Peter Whitehead από το Λίβερπουλ, που είχε σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ «Charlie Is My Darling» για την περιοδεία των Rolling Stones στην Ιρλανδία το 1965, αποτυπώνει τη γελοιότητα της σύλληψη των μελών του συγκροτήματος στο βίντεο για το «We Love You».

Ο Keith Richards υποδύεται έναν δικαστή, του οποίου η περούκα αποτελείται από τυλιγμένες εφημερίδες, ενώ ο Mick Jagger και η Marianne Faithfull συμμετέχουν σε μια εικονική δίκη, εμπνευσμένη εν μέρει από τις δίκες του ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ το 1895.

Μια γούνινη κουβέρτα, πιθανότατα αυτή που φορούσε η Marianne Faithfull, παρουσιάζεται ως αποδεικτικό στοιχείο, όπως ακριβώς και στην πραγματική δικαστική αίθουσα. Σε ένα άλλο σημείο του βίντεο εμφανίζεται ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας The Evening News & Star από τον Οκτώβριο του 1967 με τον τίτλο «Ναρκωτικά: Brian Jones καταδικάζεται σε εννέα μήνες».

Ο Peter Whitehead συμπληρώνει τη δίκη με πλάνα από τις ηχογραφήσεις των Rolling Stones στα Olympic Studios στο Λονδίνο το 1967, συχνά εμπλουτισμένα με οπτικά εφέ.

Τη δεκαετία του 1960 υπήρχαν πολύ λίγα τηλεοπτικά προγράμματα στα οποία μπορούσαν να μεταδοθούν μουσικά βίντεο. Το «Top of the Pops» του BBC αρνήθηκε να προβάλει το «We Love You» με το σκεπτικό ότι δεν ήταν κατάλληλο για το κοινό της εκπομπής. Ο παραγωγός του «Top of the Pops» διέψευσε τις φήμες ότι το βίντεο είχε απαγορευτεί από το BBC.

Ανεξάρτητα από αυτό, πολύ λίγοι άνθρωποι μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν το βίντεο κατά την αρχική κυκλοφορία του. Παρ’ όλα αυτά, το «We Love You» έφτασε στο No. 8 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο No. 14 του Billboard Hot 100.

Το «We Love You» είναι το πιο πρόσφατο βίντεο των Rolling Stones που αναβαθμίζεται σε 4K φέτος. Αυτόν τον μήνα αναβαθμίστηκαν οι και οι δύο εκδοχές του βίντεο του «Jumpin’ Jack Flash» σε σκηνοθεσία του Michael Lindsay-Hogg.