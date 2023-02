Οι Rolling Stones έκαναν ηχογραφήσεις με τον Paul McCartney για το νέο άλμπουμ τους

Οι Rolling Stones συναντούν τους Beatles – Για το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος φέρονται να έχουν κάνει ηχογραφήσεις τόσο ο Paul McCartney όσο και ο Ringo Starr

Οι Rolling Stones κάλεσαν τον Paul McCartney στο στούντιο για να συνδράμει στις ηχογραφήσεις του επερχόμενου νέου άλμπουμ τους.

Σύμφωνα με το Variety, ο Paul McCartney έπαιξε μπάσο στις πρόσφατες ηχογραφήσεις για το άλμπουμ των Rolling Stones που έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες. Ο Ringo Starr αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στο άλμπουμ, το οποίο θα επιμεληθεί ο παραγωγός Andrew Watt.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες τις τελευταίες εβδομάδες και, ενώ δεν είναι σαφές ποια τραγούδια θα επιλεγούν – ή αν ο Paul McCartney και ο Ringo Starr συμμετέχουν στο ίδιο τραγούδι – η παραγωγή του νέου άλμπουμ των Rolling Stones πλησιάζει στη φάση της μίξης.

Διαφήμιση

Προς το παρόν δεν υπάρχουν γνωστές πολλές άλλες πληροφορίες για το άλμπουμ.

Το 2021, ο Mick Jagger δήλωσε στους Los Angeles Times ότι οι Rolling Stones «έχουν κάνει πολλά τραγούδια» και ανέφερε ότι θα συνέχιζαν τις ηχογραφήσεις μετά το τέλος της περιοδείας τους.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Keith Richards αποκάλυψε ότι ο εκλιπών ντράμερ του συγκροτήματος Charlie Watts, ο οποίος είχε χάσει μόνο μία συναυλία στα σχεδόν 60 χρόνια που υπήρξε ντράμερ των Rolling Stones, είχε προλάβει πριν τον θάνατό του να ηχογραφήσει ορισμένα από τα μέρη του για το άλμπουμ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Οι Rolling Stones εγκαινιάζουν τη διαδικτυακή σειρά ντοκιμαντέρ «Chronicles»

Τα βασικά μέλη των Beatles έχουν συνεργαστεί με τους Rolling Stones μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, με τον Paul McCartney και τον John Lennon να κάνουν δεύτερα φωνητικά στο single «We Love You» των Stones το 1963.

Επίσης, ο Brian Jones έπαιξε σαξόφωνο στο B-side «You Know My Name (Look Up the Number)» των Beatles, το οποίο κυκλοφόρησε το 1970, και ο John Lennon και η Yoko Ono σχημάτισαν για μία και μοναδική φορά ένα supergroup με τον Keith Richards στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Rock and Roll Circus» των Rolling Stones το 1968.

Ο Andrew Watt, ο οποίος κέρδισε δύο Grammy νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τη δουλειά του με τον Ozzy Osbourne, έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο συνεργάτη πολλών θρύλων της ροκ, παρά το γεγονός ότι η δισκογραφία του κινείται σε μεγάλο βαθμό σε pop εδάφη (Elton John, Justin Bieber, Dua Lipa).

Ο Watt έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της ροκ μουσικής σκηνής όπως οι Pearl Jam, ο Iggy Pop και, φυσικά, ο Ozzy Osbourne, ενώ το 2021 ένωσε τις δυνάμεις του και με τον Paul McCartney.

Οι Rolling Stones, οι οποίοι δεν έχουν κυκλοφορήσει άλλο άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό μετά το «A Bigger Bang» του 2005, εργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια πάνω σε νέα άλμπουμ και περιστασιακά κυκλοφορούν νέα τραγούδια ως singles ή στο πλαίσιο συλλογών που συνδέονται με τις πολύμηνες περιοδείες τους.

Το τελευταίο άλμπουμ τους ήταν το «Blue & Lonesome», μία συλλογή με διασκευές blues τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 2016 και στο οποίο συμμετείχε ο Eric Clapton σε δύο τραγούδια.