Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το απόλυτο live album «GRRR Live!»

Το άλμπουμ περιλαμβάνει την αξέχαστη συναυλία των Rolling Stones στις 15 Δεκεμβρίου 2012 στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το «απόλυτο live greatest hits» άλμπουμ τους, με συμμετοχές από τους Bruce Springsteen και Lady Gaga, μεταξύ άλλων.

Το «GRRR Live!» περιλαμβάνει 24 τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Rolling Stones στο Prudential Center στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ στις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Το άλμπουμ δανείζεται τον τίτλο του από τη συλλογή «GRRR!» που κυκλοφόρησε με αφορμή την 50ή επέτειο του συγκροτήματος το 2012.

Εκείνη τη χρονιά, οι Rolling Stones ξεκίνησαν την περιοδεία «50 & Counting», η οποία διήρκεσε μέχρι το 2013 και το πρόγραμμά της περιλάμβανε 30 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Η συναυλία στο Νιούαρκ προβλήθηκε και pay-per-view το 2012 και δεν ήταν ποτέ διαθέσιμη για το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, έκαναν μοναδικές guest εμφανίσεις οι Black Keys στο «Who Do You Love», ο Gary Clark Jr και ο John Mayer («Going Down»), η Lady Gaga στο «Gimme Shelter», ο Mick Taylor στο επικό «Midnight Rambler») και ο τοπικός ήρωας του Νιού Τζέρσεϊ, Bruce Springsteen στο «Tumbling Dice».

Τρία τραγούδια από τη συναυλία που έδωσαν οι Rolling Stones στις 13 Δεκεμβρίου 2012, επίσης στο Νιούαρκ, είναι διαθέσιμα ως bonus features στο DVD και στο Blu-ray του «GRRR Live!»: Το «Respectable» με τον John Mayer, το «Around And Around» και το «Gimme Shelter».

Οι Rolling Stones έπαιξαν επίσης στη συναυλία της 15ης Δεκεμβρίου ορισμένες από τις πρώτες επιτυχίες τους, όπως τα «Get Off Of My Cloud» και «The Last Time», κλασικά τραγούδια από το «Wild Horses» μέχρι το «Miss You» και από το «Sympathy For The Devil» μέχρι το «Honky Tonk Women».

Επιπλέον, παρουσίασαν ζωντανά και τα νέα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν για να συμπεριληφθούν στη συλλογή «GRRR!», το «Doom & Gloom» και το «One More Shot».

Το άλμπουμ «GRRR Live!» κυκλοφορεί σε ποικιλία φυσικών εκδόσεων:

Διπλό (2) CD, DVD + 2CD, Blu-Ray + 2CD, τριπλό (3) μαύρο LP βινύλιο 180γρ. και σε αποκλειστικό τριπλό (3) κόκκινο LP βινύλιο 180γρ. μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος των Rolling Stones. Οι εκδόσεις Blu-ray και η ψηφιακή έκδοση θα διαθέτουν ήχο σε Dolby Atmos.

Το tracklist του «GRRR Live!»

CD1

1. Get Off My Cloud

2. The Last Time

3. It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

4. Paint It Black

5. Gimme Shelter (με τη Lady Gaga)

6. Wild Horses

7. Going Down (με τους John Mayer & Gary Clark Jr.)

8. Dead Flowers

9. Who Do You Love? (με τους The Black Keys)

10. Doom And Gloom

11. One More Shot

12. Miss You

13. Honky Tonk Women

14. Band Introductions

CD2

1. Before They Make Me Run

2. Happy

3. Midnight Rambler (με τον Mick Taylor)

4. Start Me Up

5. Tumbling Dice (με τον Bruce Springsteen)

6. Brown Sugar

7. Sympathy For The Devil

8. You Can’t Always Get What You Want

9. Jumpin’ Jack Flash

10. (I Can’t Get No) Satisfaction