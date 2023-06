Rolling Stones: Η απόλυτη συλλογή «Forty Licks» κυκλοφορεί για πρώτη φορά ψηφιακά – Και σε περιορισμένο βινύλιο

Η πρώτη συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones.



Το «Forty Licks» των Rolling Stones, το άλμπουμ που συγκέντρωσε δεκάδες από τα πιο διαχρονικά και εμβληματικά τραγούδια της απαράμιλλης καριέρας τους και πρόσθεσε τέσσερα νέα τότε τραγούδια στην απίστευτη ιστορία τους, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ψηφιακά στις 26 Ιουλίου.

Δύο ημέρες αργότερα, θα είναι διαθέσιμο, και πάλι για πρώτη φορά, σε μία πλούσια, περιορισμένη έκδοση τεσσάρων δίσκων, σε μαύρο βινύλιο 180 γραμμαρίων, που θα διατίθεται σε ένα ευρύχωρο gatefold sleeve.

Ταυτόχρονα, οι θαυμαστές των Rolling Stones θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τις ανανεωμένες εκδόσεις Dolby Atmos® των 40 τραγουδιών του άλμπουμ σε streaming, όπου είναι διαθέσιμο.

Με το Dolby Atmos, οι θαυμαστές θα απολαύσουν μία συναρπαστική ακρόαση του εμβληματικού άλμπουμ, καθώς οι λεπτομέρειες σε κάθε τραγούδι θα αποκαλύπτονται με απαράμιλλη καθαρότητα και βάθος.

Το «Forty Licks» κυκλοφόρησε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2002 για τον εορτασμό της 40ής επετείου των Rolling Stones και την έναρξη της τεράστιας περιοδείας τους «Licks Tour».

Με αυτό το τεράστιο υπερθέαμα, που στήθηκε στην εκπληκτική κλίμακα που μόνο εκείνοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, οι Rolling Stones διέσχισαν την υφήλιο για τους επόμενους 14 μήνες και πραγματοποίησαν 117 συναυλίες.

Το «Licks Tour» έγινε η δεύτερη περιοδεία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η συλλογή «Forty Licks», η οποία ξεπερνά σε διάρκεια τις 2,5 ώρες, περιλαμβάνει 20 singles των Rolling Stones που ανέβηκαν στο Top 10 των ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 13 έφτασαν στο Top 5 και τα επτά κατέκτησαν το No. 1, συμπεριλαμβανομένων των «Satisfaction», «Miss You», «Brown Sugar», «Paint It, Black», «Honky Tonk Women», «Get Off Of My Cloud» και «Angie».

Οι επιδόσεις στα βρετανικά charts για τα τραγούδια του «Forty Licks» ήταν αρκετά παρόμοιες με 20 singles να εμφανίζονται στο Top 10, 16 singles στο Top 5 και επτά στο No. 1.

Στα τραγούδια των Rolling Stones που κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts περιλαμβάνονται τα «The Last Time», «Jumpin’ Jack Flash» και «It’s All Over Now», καθώς και τα «Satisfaction», «Get Off My Cloud», «Paint It, Black» και «Honkey Tonk Women».

Μετά την αρχική κυκλοφορία του, το «Forty Licks» πούλησε επτά εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έκτοτε θεωρείται ως η απόλυτη ανθολογία της δισκογραφικής καριέρας των Rolling Stones.

Ήταν η πρώτη συλλογή που συγκέντρωσε τραγούδια σταθμούς από όλες τις περιόδους της απαράμιλλης δισκογραφίας τους, από τις πρώτες κυκλοφορίες τους μέσω της Decca UK και της London US (ABKCO Records) μέχρι την ίδρυση της δικής τους Rolling Stones Records.

Με την κυκλοφορία του «Forty Licks», τόσο οι μακροχρόνιοι όσο και οι νέοι θαυμαστές τους μπορούν να απολαύσουν μία αναδρομή μέχρι τις επιτυχίες της δεκαετίας του 1960 που ανέδειξαν τους Rolling Stones σε είδωλα για τις επόμενες γενιές.

Το tracklist του «Forty Licks»

Disc 1

1. Street Fighting Man

2. Gimme Shelter

3. (I Can’t Get No) Satisfaction

4. The Last Time

5. Jumpin’ Jack Flash

6. You Can’t Always Get What You Want

7. 19th Nervous Breakdown

8. Under My Thumb

9. Not Fade Away

10. Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow?

Disc 2

1. Sympathy For The Devil

2. Mother’s Little Helper

3. She’s A Rainbow

4. Get Off Of My Cloud

5. Wild Horses

6. Ruby Tuesday

7. Paint It, Black

8. Honky Tonk Women

9. It’s All Over Now

10. Let’s Spend The Night Together

Disc 3

1. Start Me Up

2. Brown Sugar

3. Miss You

4. Beast Of Burden

5. Don’t Stop

6. Happy

7. Angie

8. You Got Me Rocking

9. Shattered

10. Fool To Cry

Disc 4

1. Love Is Strong

2. Mixed Emotions

3. Key To Your Love

4. Anybody Seen My Baby?

5. Stealing My Heart

6. Tumbling Dice

7. Undercover Of The Night

8. Emotional Rescue

9. It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)

10. Losin’ My Touch