Rolling Stones: Επετειακή επανέκδοση για τα 40 χρόνια του «Tattoo You» με ακυκλοφόρητα τραγούδια

Το διευρυμένο άλμπουμ θα περιέχει εννέα ακυκλοφόρητα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του «Living In The Heart Of Love».

Οι Rolling Stones ανακοινώνουν μία σειρά διευρυμένων πολυτελών εκδόσεων για την επέτειο των σαράντα ετών από την κυκλοφορία του κορυφαίου πολυπλατινένιου άλμπουμ τους «Tattoo You» του 1981.

Το remastered άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει από την Universal Music τον Οκτώβριο, θα συνοδεύεται από εννέα ακυκλοφόρητα τραγούδια από εκείνη την εποχή.

Το πρώτο από αυτά είναι το ακαταμάχητο «Living In The Heart Of Love», το οποίο κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ το «Tattoo You (40th Anniversary Edition)» είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία σε πολλές μορφές εδώ.

Η ανακοίνωση της επετειακής επανέκδοσης από τους Rolling Stones συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του περίφημου άλμπουμ στις 24 Αυγούστου 1981, ενώ παράλληλα οι θρύλοι του rock ‘n’ roll ετοιμάζονται να επιστρέψουν σε ρυθμό ζωντανών εμφανίσεων με 13 νέες συναυλίες στο πλαίσιο της αμερικανικής περιοδείας τους «No Filter» που ξεκινά στις 26 Σεπτεμβρίου και εκτείνεται μέχρι το Νοέμβριο.

Η προσμονή για τις νέες εκδόσεις του «Tattoo You» θα είναι μεγάλη τόσο μεταξύ των μακροχρόνων των Stones όσο και μεταξύ των νεότερων θαυμαστών τους.

Το επετειακό remaster περιλαμβάνει τα 11 τραγούδια του αρχικού άλμπουμ, μεταξύ των οποίων διαχρονικά αγαπημένα κομμάτια όπως το «Hang Fire», το «Waiting On A Friend» (στο οποίο συμμετέχει ο γίγαντας του τζαζ σαξοφώνου Sonny Rollins) και φυσικά το «Start Me Up», το τραγούδι με το οποίο ανοίγει το «Tattoo You» και αποτελεί από τότε την υπογραφή της μπάντας.

Οι deluxe εκδόσεις του «Tattoo You (40th Anniversary Edition)» θα περιέχουν δύο επιπλέον δίσκους με τίτλους «Lost & Found: Rarities» και «Still Life: Wembley Stadium 1982».

Ο δίσκος «Lost & Found: Rarities» περιέχει εννέα τραγούδια – που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας – από την περίοδο της αρχικής κυκλοφορίας του άλμπουμ, πρόσφατα συμπληρωμένα και εμπλουτισμένα με πρόσθετα φωνητικά και κιθάρα από το συγκρότημα.

Μεταξύ αυτών το «Living In The Heart Of Love», μία πεμπτουσία της rock τεχνικής των Rolling Stones με όλο το συγκρότημα να βρίσκεται σε κορυφαία φόρμα,

Άλλες κορυφαίες στιγμές του «Lost & Found: Rarities» περιλαμβάνουν μια καταπληκτική εκδοχή του «Shame, Shame, Shame», που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1963 από τον Jimmy Reed, ένας από τους ήρωες των μπλουζ για το συγκρότημα, μία εκτέλεση των Rolling Stones στο soul διαμάντι «Drift Away» του Dobie Gray και μία συναρπαστική reggae εκδοχή του «Start Me Up».

Το «Still Life: Wembley Stadium 1982» είναι ένα ανεπανάληπτο ενθύμιο της συναυλίας της μπάντας στο Λονδίνο τον Ιούνιο του ίδιου έτους στο πλαίσιο της περιοδείας «Tattoo You». Το μεγαλειώδες σετ των 26 τραγουδιών είναι γεμάτο με mega-hits των Rolling Stones, συμπεριλαμβανομένου του «Under My Thumb» και μεγάλων επιτυχιών της πορείας τους, όπως τα «Let’s Spend The Night Together», «Honky Tonk Women» και «Brown Sugar».

Η ηχογράφηση της συναυλίας στο Wembley περιλαμβάνει επίσης διασκευές του «Just My Imagination» των Temptations, του «Twenty Flight Rock» του Eddie Cochran, του «Going To A Go Go» των Miracles και του «Chantilly Lace» του πρώιμου rock ‘n’ roller του Big Bopper, αλλά και ζωντανές προετοιμασίες για κομμάτια από το τότε νέο άλμπουμ «Tattoo You», όπως τα «Start Me Up», «Neighbours», «Little T&A» και «Hang Fire».

Το «Tattoo You (40th Anniversary Edition)» της Universal Music ακολουθεί την επανέκδοση του 2020 του άλμπουμ – ορόσημου «Goats Head Soup» των Rolling Stones του 1973, η οποία επανάφερε το άλμπουμ στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που ένα άλμπουμ από τον απαράμιλλο κατάλογο των Rolling Stones κατορθώνει να κατακτήσει δύο φορές την κορυφή στο βρετανικό chart, μετά την πολυτελή επανέκδοση του 2010 του άλμπουμ «Exile On Main St.» του 1972.

Στην πρώτη του κυκλοφορία, το «Tattoo You», σε παραγωγή των Glimmer Twins σε συνεργασία με τον Chris Kimsey, κατέκτησε την κορυφή των charts σε ΗΠΑ (όπου έγινε τετραπλά πλατινένιο), Καναδά, Αυστραλία και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και έγινε χρυσό και πλατινένιο σε όλο τον κόσμο.

Το «Tattoo You (40th Anniversary)» των Rolling Stones θα κυκλοφορήσει σε πολλαπλές και πολυτελείς εκδόσεις από την Universal Music στις 22 Οκτωβρίου 2021.