Rolling Stones: Δείτε τα πρώτα βίντεο της σειράς “Extra Licks”

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε στο YouTube επτά κλιπ που γυρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στη Νότια Αμερική το 2016.

Την περασμένη εβδομάδα οι Rolling Stones ανακοίνωσαν το Extra Licks, μια σειρά αποκλειστικών βίντεο που θα δημοσιεύουν κάθε εβδομάδα στο κανάλι τους στο YouTube. Την Κυριακή το συγκρότημα ανέβασε τα πρώτα κλιπ, όλα γυρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στη Νότια Αμερική το 2016.

Αυτά είναι τα Out of Control και Paint It Black από τη συναυλία του Μπουένος Άιρες, Honky Tonk Women και Sympathy for the Devil από το Σάο Πάολο και You Got the Silver, Midnight Rambler και Miss You από τη Λίμα.

Όλες οι performance είχαν κυκλοφορήσει ως έξτρα του DVD Olé Olé Olé! και δεν ήταν ακόμη διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή. Η σειρά είναι μέρος του “Stay Home”, της πρωτοβουλίας του YouTube για να βοηθήσει αυτούς που είναι απομονωμένοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Δείτε το video από το πρώτο web-episode της σειράς:

Θυμίζουμε πως από μερικές μέρες οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν και το νέο τους τραγούδι «Living In A Ghost Town». Είναι το πρώτο τραγούδι του γκρουπ μετά από οκτώ χρόνια. Μπορείτε να το ακούσετε εδώ.