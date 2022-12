Το Rolling Loud απαγορεύει την είσοδο στον Salt Bae μετά την εισβολή του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το αμερικανικό μουσικό φεστιβάλ Rolling Loud ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στον Salt Bae μετά την εισβολή του διάσημου στους πανηγυρισμούς της Αργεντινής για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Γαλλίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ο Salt Bae – κατά κόσμον Νουσρέτ Γκιοκτσέ – βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, όπου κράτησε και φίλησε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ανάγκασε αρκετούς Αργεντινούς ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέσι, να φωτογραφηθούν μαζί του.

Το U.S. Open Cup ανακοίνωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter ότι απαγορεύει στον Salt Bae την είσοδό του στον τελικό του ποδοσφαιρικού τουρνουά του 2023.

Τη σκυτάλη πήρε το Rolling Loud, το οποίο ανακοίνωσε επίσης μέσω του Twitter ότι προτίθεται να απαγορεύσει στον Salt Bae να παρευρεθεί στην έκδοση του φεστιβάλ που λάβει χώρα στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο.

«Απαγορεύουμε επίσης την είσοδο στον Salt Bae στο Rolling Loud LA 2023 τον Μάρτιο», ανέφερε το μήνυμα του φεστιβάλ.

We have also banned Salt Bae from Rolling Loud LA 2023 in March

— Rolling Loud (@RollingLoud) December 22, 2022