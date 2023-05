Η Róisín Murphy ανακοινώνει νέο άλμπουμ και μοιράζεται το single «The Universe»

Η αμίμητη Róisín Murphy ανακοινώνει το έκτο προσωπικό άλμπουμ της.

Η Róisín Murphy ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, «Hit Parade», σε συνεργασία με τον βιρτουόζο της ηλεκτρονικής μουσικής DJ Koze.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια – διαμάντια που συνδυάζουν διαφορετικά μουσικά είδη και θα κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου από την αξιόλογη δισκογραφική εταιρεία Ninja Tune.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ «Hit Parade», η Róisín Murphy κυκλοφορεί το νέο single «The Universe».

Επίσης, η Róisín Murphy θα πραγματοποιήσει μία συναυλία στο θρυλικό Alexandra Palace του Λονδίνου στις 17 Φεβρουαρίο 2024, που αναμένεται να αποτελέσει άλλη μία ανεπανάληπτη επίδειξη της ερμηνευτικής δεινότητάς της.

Η Róisín Murphy δηλώνει για τη συνεργασία της με τον Koze στο «Hit Parade»: «Δουλέψαμε εξ αποστάσεως σε διαφορετικές χώρες ανταλλάσσοντας τραγούδια/ιδέες για αρκετά χρόνια. Πάντα πρέπει να προσεγγίζω μία νέα συνεργασία με διαφάνεια και διάθεση για μάθηση, και ποτέ περισσότερο από ό,τι σε αυτή».

«Το στούντιο, σε αυτή την περίπτωση, ήταν φανταστικό, στον εναέριο χώρο μεταξύ Αμβούργου και Λονδίνου. Αυτό σήμαινε ότι ήμασταν και οι δύο σε ένα προσωπικό, ιδιωτικό χώρο όταν δουλεύαμε στα τραγούδια. Για εμένα, αυτό ανέδειξε μία περισσότερο προσωπική προσέγγιση στη δημιουργία τραγουδιών, είπα σε αυτό το άλμπουμ τα μυστικά μου», συνεχίζει.

«Για τον Koze, σήμαινε απόλυτη ελευθερία και απόλυτη συγκέντρωση χωρίς την απόσπαση της προσοχής από την παρουσία μου. Έκανε μία βαθιά βουτιά στον εαυτό του και πιστεύω ότι γι’ αυτό η μουσική είναι τόσο δυναμική και ζωντανή. Απλά αναβλύζει από χρώματα!», προσθέτει.

«Είναι ένας χαρούμενος δίσκος, δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένη- αυτό οφείλεται εν μέρει σε προσωπικούς λόγους, αλλά και στη δουλειά μου, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Για εμένα, το θέμα του άλμπουμ είναι η αγάπη και ο αισθησιασμός, αλλά και η ίδια η μουσική και το πώς ήταν πάντα εκεί για εμένα», εξηγεί.

«Υπάρχουν αποχρώσεις του σκοταδιού, της αβύσσου, καθώς και όλη η χαρά. Υπάρχουν στοχασμοί για τη θνητότητα, οι οποίοι έχουν σκοπό να αποτελέσουν υπενθύμιση για εμένα (και ίσως και για εσάς τους ακροατές) να ζήσουμε πραγματικά όσο μπορούμε», αναφέρει.

Το νέο single «The Universe» διαθέτει μία μαγική αίσθηση που απλώνεται αβίαστα στον ανθισμένο και πολύπλευρο κόσμο του «Hit Parade», τον οποίο γνωρίσαμε αρχικά μέσα από το τραγούδι «CooCool».

Το «The Universe», μία ηλιόλουστη ηχητική εξερεύνηση, είναι πλημμυρισμένο από τις απαλές μελωδίες της κιθάρας και ένα ταξιδιάρικο ηλεκτρικό πιάνο, με την απαράμιλλη φωνή της Róisín Murphy να χορεύει μέσα στο τραγούδι με έναν αέρα παιχνιδιάρικης ψυχεδέλειας και να ελίσσεται ανάμεσα στους ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκρατούς ενορχήστρωσης.

«Το σύμπαν στο σύνολό του είναι παιχνιδιάρικο και τρομακτικό. Δεν υπάρχει κανένα σαφές νόημα σε αυτό», λέει η Róisín Murphy.

«Η ιστορία που λέγεται πάντα είναι σε πολλαπλά επίπεδα, επίπεδα που δεν βλέπουμε ή δεν καταλαβαίνουμε. Η εμπειρία του να είσαι ζωντανός είναι να σου υπενθυμίζεται συνεχώς πόσο εντελώς ανυποψίαστοι είμαστε για το τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας», συνεχίζει.

Με το «Hit Parade», η Róisín Murphy συνεχίζει μία καριέρα 30 ετών όπου διαρκώς εξελίσσεται και αλλάζει μορφές, κοιτάζοντας προς το μέλλον και ενώνει τις δυνάμεις της με τον DJ Koze για να δημιουργήσοει ένα μαγευτικό άλμπουμ που σφύζει από ζωή και φαντασία.

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο άλμπουμ που απέχει πολύ από το επιτυχημένο «Róisín Machine» του 2020 και το οποίο εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη Róisín Murphy ως μία απόλυτη και μοναδική καλλιτέχνιδα που βρίσκεται σε δημιουργικό απόγειο – ένα διαρκώς εξερευνητικό και ανήσυχο πνεύμα που δεν έχει αντίπαλο.

Ο ζεστός χτύπος του hip-hop, η παιχνιδιάρικη ψυχεδέλεια και τα κομψά και αισθαντικά grooves είναι όλα μέρος του οράματος του Róisín Murphy και του Koze, με αποτέλεσμα έναν δίσκο που δεν θα σταματήσετε να τον ακούτε ξανά, ακόμα και όταν τα τραγούδια του κολλήσουν στο μυαλό σας.

Τα 13 ανεξίτηλα τραγούδια που συνθέτουν την αβίαστη λάμψη του άλμπουμ ήταν έξι χρόνια στα σκαριά, ενώ η δημιουργία τους έγινε σχεδόν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.

Οι θαυμαστές των δύο καλλιτεχνών γνωρίζουν ότι αυτή η συναρπαστική συνεργασία προέκυψε από τη συμμετοχή της Róisín Murphy στο άλμπουμ «Knock Knock» του Koze το 2018 κααι συγκεκριμένα στα τραγούδι «Illumination» και «Scratch That».

Καθώς η Róisín Murphy δούλευε με τον Koze στο «Hit Parade» διαπίστωσε ότι αυτή η συνεργασία της αποκάλυψε με τον δικό της τρόπο πράγματα που δεν ήξερε και τα οποία θα παρουσιαστούν όλα στο άλμπουμ.

Το «The Universe» διαδέχεται το «CooCool» και την περιορισμένης έκδοσης white label κυκλοφορία του «Can’t Replicate 12” Edit», το οποίο απογείωσε το clubland στις αρχές της χρονιάς, λαμβάνοντας υποστήριξη από ονόματα όπως οι Daniel Avery, Peggy Gou, Jamie xx και πολλούς άλλους.

Το «Can’t Replicate» χρησιμοποιήθηκε επίσης ως soundtrack για την επίδειξη μόδας της Chanel για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2023 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Μάρτιο.

Η ανακοίνωση του «Hit Parade» ακολουθεί τις ηλεκτρισμένες εμφανίσεις της Róisín Murphy στο Boiler Room Paris και στο closing party του Printworks, καθώς και το sold-out live show στο ιστορικό Royal Albert Hall την περασμένη εβδομάδα.

Το ιδιοσυγκρασιακό όραμά της ζωντάνεψε με συναρπαστικό τρόπο μέσα στον ιστορικό χώρο, με τη Róisín Murphy να έχει στη διάθεσή της μία εντυπωσιακή γκαρνταρόμπα και μία δυναμική live μπάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου ντράμερ, καθώς και κάμερες που κατέγραφαν και αναμετέδιδαν την εκρηκτική συναυλία της σε πραγματικό χρόνο στους θαυμαστές της.

Η ικανότητα της Róisín Murphy να εξελίσσεται διαρκώς ως μία ερμηνεύτρια που επεκτείνει τα όριά της τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις της είναι από μόνη της ένα θέαμα.

Από τα live-streamed events του lockdown μέχρι τις headline εμφανίσεις στο Glastonbury West Holts Stage, το Homobloc, το sold-out στο Brixton Academy, το Coachella και το Primavera Sound, η Róisín Murphy αποδεικνύει με συνέπεια ότι είναι μία συναρπαστική καλλιτέχνιδα που πρέπει να δείτε με κάθε έννοια της λέξης.

Αυτό το καλοκαίρι, η Róisín Murphy θα εξαπλώσει ακόμη περισσότερο τη φήμη της με εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως τα Melt Festival, Secret Garden Party, Mighty Hoopla, We Out Here και άλλα.

Το tracklist του «Hit Parade»

1. What Not To Do

2. CooCool

3. The Universe

4. Hurtz So Bad

5. The House

6. Spacetime

7. Fader

8. Free Will

9. You Knew

10. Can’t Replicate

11. Crazy Ants Reprise

12. Two Ways

13. Eureka