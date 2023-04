Roger Waters: Ζωντανά στους κινηματογράφους η περιοδεία «This Is Not A Drill»

Η περιοδεία «This Is Not A Drill» του Roger Waters σε πλήρη κινηματογραφική δόξα.

Ο Roger Waters θα πραγματοποιήσει στις 25 Μαΐου μία ειδική ζωντανή μετάδοση στους κινηματογράφους της συναυλίας της περιοδείας του «This Is Not A Drill» στο O2 Arena στην Πράγα της Τσεχίας.

Η συναυλία θα προβληθεί από την Trafalgar Releasing σε περισσότερους από 1.500 κινηματογράφους σε περισσότερες από 50 χώρες σε συνεργασία με τη Sony Music Entertainment.

Η πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 μέσω της διεύθυνσης www.ThisIsNotADrillFilm.com.

Για μία μόνο βραδιά, ο Roger Waters, ιδρυτικό μέλος και δημιουργός των χρυσών χρόνων των Pink Floyd, θα παρουσιάσει την περιοδεία του «This Is Not A Drill» ζωντανά από την Πράγα στις κινηματογραφικές αίθουσες όλου του κόσμου.

Η παγκόσμια κινηματογραφική εκδήλωση για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του Roger Waters, σε σκηνοθεσία του Sean Evans, θα δώσει στους θαυμαστές την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν το βραβευμένο από τους κριτικούς live show του «This Is Not A Drill» σε πλήρη κινηματογραφική δόξα.

Η παράσταση της περιοδείας «This Is Not A Drill» είναι μία εκπληκτική παρατήρηση της εταιρικής δυστοπίας μέσα στην οποία όλοι παλεύουμε να επιβιώσουμε.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της συναυλίας θα ακουστούν 20 κλασικά τραγούδια των Pink Floyd και του Roger Waters, όπως τα «Us & Them», «Comfortably Numb», «Wish You Were Here» και «Is This The Life We Really Want?».

Ο Roger Waters θα παρουσιάσει επίσης για πρώτη φορά το νέο τραγούδι του «The Bar».

Τον Roger Waters θα πλαισιώσουν επί σκηνής οι Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair και Seamus Blake για να προσφέρουν μία αξέχαστη παράσταση.

Η περιοδεία «This Is Not A Drill» είναι ένα κάλεσμα για δράση για να αγαπήσουμε, να προστατεύσουμε και να μοιραστούμε τον πολύτιμο πλανήτη μας, το σπίτι μας.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δώσουμε στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να ζήσουν μία τόσο εμβληματική συναυλία ζωντανά στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε ο Tom Mackay, Πρόεδρος Premium περιεχομένου της Sony Music Entertainment.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση θα είναι διαθέσιμα από την Τρίτη 25 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθούν οι κινηματογράφοι στους οποίους θα προβληθεί η συναυλία και οι ώρες προβολής.