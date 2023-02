Ο Roger Waters υπερασπίζεται τον David Gilmour έναντι ενός «άθλιου άρθρου»

«Είναι η συνηθισμένη, βλακώδης, κακώς πληροφορημένη ανοησία».

Ο Roger Waters υπερασπίστηκε τον πρώην συνάδελφό του στους Pink Floyd, David Gilmour, μετά από ένα άρθρο που υποστήριξε ότι ο Waters είχε απαξιώσει το παίξιμο του Gilmour στην κιθάρα στο εμβληματικό άλμπουμ «The Dark Side On The Moon».

Το άρθρο με τίτλο «The War Within Pink Floyd» (Ο πόλεμος μέσα στους Pink Floyd), το οποίο δημοσιεύθηκε στο The New Statesman, εξετάζει την πρόσφατη διαμάχη μεταξύ του Roger Waters, του David Gilmour και της συζύγου Gilmour, Polly Samson, η οποία ξεκίνησε όταν η Samson έγραψε στο Twitter ότι ο Waters είναι «μισογύνης», «άρρωστος με φθόνο» και «αντισημίτης».

Στον απόηχο της επίθεσης, ο Roger Waters αποκάλυψε ότι ηχογράφησε από την αρχή το «The Dark Side Of The Moon» των Pink Floyd ως σόλο άλμπουμ.

Ο Roger Waters απάντησε στο δημοσίευμα αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Υπάρχει ένα άθλιο άρθρο στο New Statesman, γραμμένο, αν μπορείς να το πεις γράψιμο, από έναν τύπο που λέγεται Stuart Maconie. Είναι η συνηθισμένη, βλακώδης, κακώς πληροφορημένη ανοησία».

«Ωστόσο, στο άρθρο υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Όταν αναφέρεται σε μία νέα ηχογράφηση που έχω κάνει για το “The Dark Side Of The Moon”, γράφει, με μία αδικαιολόγητη υποκριτική αυθεντία, σχετικά με τη διαδικασία ή την πραγματοποίηση αυτής της νέας ηχογράφησης, και παραθέτω: “Μέρος αυτής θα περιλαμβάνει την αφαίρεση, όπως αναφέρεται στην ισπανική εφημερίδα El Pais, των ‘απαίσιων σόλο κιθάρας του Gilmour’”», συνέχισε.

«Τώρα, δεν ξέρω ποιον νομίζει ότι επικαλείται όταν λέει τα “απαίσια σόλο κιθάρας” του Gilmour, αλλά σίγουρα δεν το είπα εγώ. Ήμουν εκεί, λατρεύω τα σόλο κιθάρας του Dave στο “The Dark Side Of The Moon”, και στα δύο, και στο “Wish You Where Here: και στο “Animals” και στο “The Wall” και στο “The Final Cut”», σημείωσε ο Roger Waters.

«Κατά τη δική μου, αν και προκατειλημμένη άποψη, τα σόλο του Dave σε αυτά τα άλμπουμ αποτελούν μία συλλογή από μερικά από τα καλύτερα σόλο κιθάρας στην ιστορία του rock’n’roll. Οπότε, Stuart Maconie, παλιοκαθίκι, την επόμενη φορά, σε παρακαλώ, έλεγξε το κείμενό σου με τα υποκείμενα του βρώμικου κομματιού σου, πριν πας να το τυπώσεις», πρόσθεσε.

Ο Roger Waters είχε υποτιμήσει στο πρόσφατο παρελθόν τη συμβολή του David Gilmour στους Pink Floyd, καθώς και εκείνη του εκλιπόντος keyboardist Richard Wright.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Telegraph νωρίτερα αυτόν τον μήνα είπε: «Δεν μπορούν να γράψουν τραγούδια, δεν έχουν τίποτα να πουν. Δεν είναι καλλιτέχνες! Δεν έχουν καμία ιδέα, ούτε μία μεταξύ τους. Ποτέ δεν είχαν, και αυτό τους τρελαίνει».