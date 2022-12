Ο Roger Waters παρουσιάζει το «The Lockdown Sessions»

Ο Roger Waters ερμηνεύει ξανά τραγούδια των Pink Floyd και της σόλο καριέρας του.

Ο Roger Waters παρουσιάζει το νέο πρότζεκτ του με τίτλο «The Lockdown Sessions».

Αυτό το νέο σύνολο τραγουδιών δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 το 2020 και το 2021. Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης μια νέα εκδοχή του «Comfortably Numb», την οποία ο Roger Waters ηχογράφησε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «This Is Not A Drill» στις ΗΠΑ.

Την παραγωγή του «The Lockdown Sessions» έχουν επιμεληθεί ο Roger Waters και ο Gus Seyffert.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν ο Roger Waters σε φωνή, κιθάρα και πιάνο και οι Gus Seyffert σε μπάσο, τσέλο και φωνητικά, Joey Waronker σε ντραμς και κρουστά, Dave Kilminster σε κιθάρα και ρυθμική κιθάρα, Jonathan Wilson σε κιθάρα και φωνητικά, Jon Carin σε πλήκτρα και φωνητικά, Lucius (Jess Wolfe και Holly Laessig) στα φωνητικά, Bo Koster στο hammond (σε όλα τα τραγούδια εκτός από το «Mother») και ο Ian Ritchie στο σαξόφωνο («Two Suns In The Sunset»).

Το «The Lockdown Sessions» αποτελείται από τις διασκευές πέντε ξεχωριστών τραγουδιών από την εποχή που ο Roger Waters ήταν μέλος των Pink Floyd, καθώς και από τη σόλο καριέρα του.

To «Mother» και το «Vera» περιλαμβάνονται στο «The Wall» των Pink Floyd, τo «Two Suns In The Sunset» και το «The Gunner’s Dream» προέρχονται από το τελευταίο άλμπουμ των Pink Floyd στο οποίο συμμετείχε ο Roger Waters, το «The Final Cut» και τέλος, το «The Bravery of Being Out Of Range» συμπεριλήφθηκε στο σόλο άλμπουμ το «Amused To Death».

Επιπλέον, ο Roger Waters δημιούργησε μια νέα εκδοχή του κλασικού «Comfortably Numb», με την οποία ολοκληρώνεται το «The Lockdown Sessions».

Ο Roger Waters σχολιάζει για το άλμπουμ: «Η περιοδεία “Our Us and Them Tour” συνεχιζόταν για τρία ολόκληρα χρόνια. Σε κάθε συναυλία μετά το encore κλείναμε με το “Comfortably Numb”. Το encore ήταν πάντα το “Mother”. Ακόμα δεν θυμάμαι γιατί αποφάσισα να παίξω άλλα τραγούδια».

«Τέλος πάντων, κάποια στιγμή προς το τέλος της περιοδείας, άρχισα να σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα encores θα μπορούσαν να γίνουν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ και θα μπορούσε να έχει τον τίτλο “The Encores”. “Ναι, ναι, ακούγεται τέλειο!”», συνεχίζει.

«Στη συνέχεια ήμουν στην Αγγλία όπου συμμετείχα στη συναυλία – αφιέρωμα στον Ginger Baker στο Hammersmith Odeon με τον Eric Clapton και το αμέσως επόμενο Σάββατο ήμουν στην Αυστραλιανή Πρεσβεία στην Πλατεία του Κοινοβουλίου και έδινα μια ομιλία προς τιμήν του Julian Assange, μέχρι που ξαφνικά εμφανίστηκε ο Covid!», θυμάται.

«Δεν θα ξεχάσω εκείνη την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 όταν ακούσαμε τη λέξη “lockdown”! Όλα αυτά συγκροτούν το “Encores”, αλλά για να κλείσουμε σωστά αυτόν τον κύκλο αγάπης προσθέσαμε το “Comfortably Numb” ως μια χαρούμενη νότα», προσθέτει.

Τα βίντεο για τα τραγούδια του «The Lockdown Sessions» σκηνοθέτησε ο Sean Evans.

Η περιοδεία «This Is Not A Drill» του Roger Waters θα συνεχιστεί την Ευρώπη το 2023 με 40 συναυλίες σε 13 χώρες, ξεκινώντας από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας στις 17 Μαρτίου 2023.