Ο Roger Waters λέει ότι ήταν «τελείως τρελή ιδέα» η επανεκτέλεση του «The Dark Side Of The Moon»

Ο Roger Waters αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόφασή του να ηχογραφήσει ξανά το κλασικό άλμπουμ «The Dark Side Of The Moon» των Pink Floyd που κυκλοφόρησε το 1973.

Σε μία ανάρτησή του στο Facebook, ο Roger Waters εξήγησε ότι η αρχική ιδέα του ήρθε ενώ ετοίμαζε στο «The Lockdown Sessions», μία συλλογή από μινιμαλιστικές εκδοχές τραγουδιών των Pink Floyd και σόλο υλικού που ηχογράφησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Όταν ηχογραφήσαμε τα απογυμνωμένα τραγούδια για το “The Lockdown Sessions”, η 50ή επέτειος της κυκλοφορίας του “The Dark Side Of The Moon” διαφαινόταν στον ορίζοντα», εξήγησε.

«Μου πέρασε από το μυαλό ότι το “The Dark Side Of The Moon” θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μία κατάλληλη περίπτωση για μία παρόμοια επανεκτέλεση, εν μέρει ως φόρος τιμής στο αρχικό έργο, αλλά και για να επανεξετάσουμε το πολιτικό και συναισθηματικό μήνυμα ολόκληρου του άλμπουμ», συνέχισε.

Ο Roger Waters πρόσθεσε ότι συζήτησε την ιδέα με ορισμένους από τους συνεργάτες του και περιέγραψε τις αντιδράσεις τους.

«Όταν σταματήσαμε να γελάμε και να φωνάζουμε ο ένας στον άλλον “Πρέπει να είσαι τελείως τρελός”, αποφασίσαμε να το κάνουμε», θυμήθηκε.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ηχογραφημένης έκδοσης του «The Dark Side Of The Moon» δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αν και ο Roger Waters σημείωσε ότι «βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της τελικής μίξης».

Η ανάρτησή του στο Facebook συνοδευόταν από ένα βίντεο με ένα απόσπασμα από τη νέα εκτέλεση του «Us And Them», το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω.

«Βγήκε πολύ καλό και είμαι ενθουσιασμένος που θα το ακούσουν όλοι. Δεν αντικαθιστά το πρωτότυπο, το οποίο, προφανώς, είναι αναντικατάστατο», πρόσθεσε ο Roger Waters για τη νέα ηχογράφηση του εμβληματικού άλμπουμ.

«Αλλά είναι ένας τρόπος για τον εβδομηνταεννιάχρονο να κοιτάξει πίσω στα πενήντα χρόνια που μεσολάβησαν στα μάτια του εικοσιεννιάχρονου και να πει, για να παραθέσω ένα ποίημά μου για τον πατέρα μου: “Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, κρατήσαμε την εμπιστοσύνη του, ο μπαμπάς μας θα ήταν υπερήφανος για μας”», ανέφερε.

«Και επίσης είναι ένας τρόπος για μένα να τιμήσω μία ηχογράφηση για την οποία ο Nick (Mason) και ο Rick (Wright) και ο Dave (Gilmour) και εγώ έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε πολύ υπερήφανοι», ανέφερε ο Roger Waters.

