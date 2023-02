Roger Waters: Συναυλία του στη Γερμανία ακυρώθηκε ως «παράδειγμα κατά του αντισημιτισμού»

Μία επερχόμενη συναυλία του Roger Waters στη Γερμανία ακυρώθηκε ως «παράδειγμα κατά του αντισημιτισμού».

Η συναυλία ήταν αρχικά προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου στο Festhalle της Φρανκφούρτης στο πλαίσιο της περιοδείας «This Is Not A Drill» του Roger Waters.

Ωστόσο, η συναυλία ακυρώθηκε τώρα από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, με αιτιολογία την «επίμονη αντι-ισραηλινή συμπεριφορά» του πρώην τραγουδιστή των Pink Floyd.

Το δημοτικό συμβούλιο της Φρανκφούρτης μοιράζεται το 60% της ιδιοκτησίας του χώρου μαζί με την κυβέρνηση του κρατιδίου της Έσσης και ζήτησε νομική άδεια για να ματαιώσει τη συναυλία.

Σε ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Η Φρανκφούρτη δίνει το παράδειγμα κατά του αντισημιτισμού», η πόλη επισήμανε το γεγονός ότι ο Roger Waters «έχει επανειλημμένα καλέσει σε πολιτιστικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ και έκανε συγκρίσεις με το καθεστώς απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική».

Αναφέρεται επίσης ότι ο Roger Waters χρησιμοποίησε σε προηγούμενες περιοδείες του ένα μπαλόνι σε σχήμα γουρουνιού, το οποίο έφερε ένα αστέρι του Δαβίδ και εταιρικά λογότυπα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης η ιστορική σημασία του χώρου, Festhalle, που είναι ο τόπος όπου 3.000 Εβραίοι κρατήθηκαν υπό κράτηση το 1938 πριν από την απέλασή τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μετά τη Νύχτα των Κρυστάλλων, τις βίαιες αντιεβραϊκές επιθέσεις όπου οι Ναζί κατέστρεψαν καταστήματα, κτίρια και συναγωγές που ανήκαν σε Εβραίους.

Μετά την ακύρωση της συναυλίας του Roger Waters, το Κεντρικό Συμβούλιο των Εβραίων της Γερμανίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την υποστήριξή του στην απόφαση αυτή, προτρέποντας και άλλους χώρους της περιοχής να πράξουν το ίδιο, αναφέροντας: «Ο αντισημιτισμός στην τέχνη και τον πολιτισμό δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός».

Αντιδρώντας σε όσα διαδραματίστηκαν, ο Roger Waters έκανε retweet ένα βίντεο του Δρος Ramzy Baroud, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο πραγματικός λόγος για την ακύρωση της συναυλίας είναι η υποστήριξη του τραγουδιστή προς την Παλαιστίνη.

«Ευχαριστώ Ramzy! Πες τους το, αδελφέ μου», σχολίασε ο Roger Waters.

Ο πρώην frontman των Pink Floyd έχει κατηγορηθεί για αντισημιτισμό πολλές φορές στο παρελθόν.

Πρόσφατα η συγγραφέας Polly Samson, πρώην στιχουργός των Pink Floyd και σύζυγος του πρώην συναδέλφου του Waters στο συγκρότημα David Gilmour, δημοσίευσε ένα tweet στο οποίο χαρακτήριζε τον τραγουδιστή «αντισημίτη μέχρι τον σάπιο πυρήνα του».

Ο Roger Waters έχει επίσης συναντήσει αντιδράσεις και για τις απόψεις σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με μία συναυλία του στην Πολωνία να ακυρώνεται το περασμένο φθινόπωρο, αφού έγραψε μία ανοιχτή επιστολή προς την πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, ρίχνοντας την ευθύνη στους «ακραίους εθνικιστές» της χώρας που οδήγησαν στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο 79χρονος τραγουδιστής υποστήριξε επίσης ότι περιλαμβάνεται σε μία «λίστα θανάτου που υποστηρίζεται από την ουκρανική κυβέρνηση» επειδή μοιράστηκε την άποψή του για τον πόλεμο.

Thanks Ramzy! You tell'em my brother.🇵🇸🇵🇸🇵🇸🕊️

Love

R. https://t.co/sSXjLhzpax

— Roger Waters (@rogerwaters) February 26, 2023