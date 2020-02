Roger Waters: «Οι ΗΠΑ δεν είναι ο παράδεισος, είναι μια κόλαση»

Το πρώην μέλος των Pink Floyd θα ήθελε να δει ένα νέο κίνημα αντίστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Roger Waters θα ήθελε να δει ένα νέο κίνημα αντίστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την περασμένη Τρίτη, απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την προβολή της νέας του ταινίας Us + Them, ο καλλιτέχνης μίλησε για το πώς, κατά την άποψή του, οι νέοι Αμερικανοί σχετίζονται με την πολιτική. Όταν ο συντονιστής του είπε: «Μου άρεσε [στην ταινία] να βλέπω παιδιά από όλο τον κόσμο που καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνοι», ο Waters είπε ότι θα ήθελε να δει τους νεαρούς Αμερικανούς να είναι πιο θυμωμένοι με την κυβέρνησή τους.

«Είναι ωραίο που το μήνυμα περνάει, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει εδώ», είπε. «Γιατί αν έφτανε, δεν θα ήταν ο Trump πρόεδρος, δεν θα υπήρχαν αυτές οι χωρίς νόημα εσωκομματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος στις οποίες προσπαθούν να καταστρέψουν τον μόνο υποψήφιο που θα μπορούσε να κερδίσει εναντίον του Trump, τον Sanders.»

«Ζούμε σε μια ηλίθια κόλαση», δήλωσε ο Waters. «Οι ΗΠΑ δεν είναι παράδεισος, είναι κόλαση. Παρακολουθώντας την ταινία μου θύμισε ότι η μεγάλη μάχη της εποχής μας είναι ανάμεσα στην αγάπη και την προπαγάνδα. Και η προπαγάνδα κερδίζει. Και δυστυχώς τα κουμπιά της μηχανής προπαγάνδας συνθλίβονται από αρρώστους. Αυτοί οι καταδικασμένοι κοινωνιοπαθείς, όλοι τους, καθένας από αυτούς. Πιστέψτε το ή όχι ο Trump είναι κάπου εδώ, στο λασπώδη βυθό της λίμνης της ολιγαρχίας».

«Και αυτός ο άνθρωπος έχει αποτύχει σε κάθε γαμημένο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή του, εκτός από το να γίνει ο μεγαλύτερος … τύραννος και μαζικός δολοφόνος και μαζικός καταστροφέας όλων όσων οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να αγαπά ή να αγαπάμε σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο επειδή έχει τη δύναμη», συνέχισε ο Waters. «Δυστυχώς έχει τα χέρια του στο κουμπί. Και ο μηχανισμός λειτουργεί σε όλο τον κόσμο, σκοτώνοντας τους μη λευκούς ανθρώπους για κέρδος.»

Όταν ο συντονιστής συγχαίρει τον Waters για το πολιτικό πάθος και το θυμό του, λέγοντας ότι το μήνυμα που έστειλε ήταν τελικά ένα μήνυμα αγάπης το πρώην μέλος των Pink Floyd αστειεύτηκε λέγοντας, «Περιμένετε μέχρι να δείτε το νέο show». Ο Roger Waters θα περιοδεύσει αυτό το καλοκαίρι σε ένα ταξίδι που ονομάζεται «This Is Not a Drill».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Waters επίσης αστειεύτηκε για το πώς θα προτιμούσε να μην τραγουδήσει ξανά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αφού ξαναείδε την ταινίας, οι στίχοι του ήχησαν αληθινοί με διαφορετικό τρόπο. «Καθόμουν εκεί και σκεφτόμουν, «Ω Θεέ μου, αν πρέπει να ξανατραγουδήσω το Wish You Were Here Here, θα αυτοκτονήσω»», είπε στο κοινό γελώντας. «Αλλά φυσικά θα το κάνω, γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι… Ναι, έχουμε ανταλλάξει έναν ρόλο κομπάρσου στον πόλεμο για έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κλουβί. Όλοι ζούμε σε ένα γαμημένο κλουβί. Και τα πράγματα δεν θα αλλάξουν – δεν θα σταματήσουμε να είμαστε σκλάβοι – έως ότου όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, θα πουν, «Όχι, αυτό είναι μαλακίες». Προφανώς, με κάποιο τρόπο κατάφεραν να πείσουν ένα μεγάλο μέρος μας ότι αυτή η κατάσταση είναι καλό και γι ‘αυτό την υποστηρίζουμε.»