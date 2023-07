Ο Roger Waters κυκλοφορεί τη δική του ηχογράφηση του «The Dark Side Of The Moon Redux»

Ο Roger Waters ηχογραφεί και τραγουδά ξανά το «The Dark Side Of The Moon» από μία νέα οπτική γωνία.

Ο Roger Waters θα κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου 2023 το «The Dark Side Of The Moon Redux», μία επικά φιλόδοξη επανεκτέλεση ενός από τα πιο διάσημα και καταξιωμένα άλμπουμ στην ιστορία, πενήντα χρόνια μετά την ηχογράφηση του πρωτότυπου δίσκου με τους Pink Floyd.

Το lead single του άλμπουμ, η επανεκτέλεση του «Money» από τον Roger Waters, κυκλοφορεί σήμερα μαζί με ένα lyric video.

Το «The Dark Side Of The Moon», το οποίο ηχογραφήθηκε από τους Pink Floyd όταν ο Roger Waters ήταν μόλις 29 ετών, ήταν ένας εξαιρετικός, πολυδιάστατος προβληματισμός για την ανθρώπινη εμπειρία, το πέρασμα του χρόνου, την κάθοδο στην τρέλα και την άβυσσο.

«Οι αναμνήσεις ενός άνδρα στα γηρατειά του είναι οι πράξεις ενός άνδρα στην ακμή του».

Όπως προμηνύεται από την εναρκτήρια φράση του, ο Roger Waters ξεπερνά με το «The Dark Side Of The Moon Redux» αυτό το κενό μισού αιώνα για να επαναπροσδιορίσει και να εξωραΐσει τις αρχικές δημιουργίες του με μία νέα οπτική γωνία που αντλεί έμπνευση από τις δικές του εμπειρίες ζωής, τη φιλοσοφία και τη σοφία της ηλικίας.

Το «The Dark Side Of The Moon Redux» δίνει επιπλέον έμφαση στα φιλοσοφικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα του πρωτότυπου άλμπουμ.

Οι εξαιρετικές ερμηνευτικές επιδόσεις του Roger Waters προσθέτουν νέα επίπεδα βάθους στους κλασικούς στίχους και σοφία στις φιλοσοφικές νέες δημιουργίες του.

Η παραγωγή του Roger Waters και του Gus Seyffert απογυμνώνει τις ψυχεδελικές ενορχηστρώσεις των Pink Floyd και τις μετατρέπει σε ένα αποτέλεσμα πιο ακατέργαστο και λεπτό, αλλά όχι λιγότερο πειραματικά ευρηματικό, εξαιρετικά δομημένο και πλούσιο σε μουσικές διασυνδέσεις.

Εκτός από την επανεκτέλεση καθενός από τα δέκα αρχικά τραγούδια του «The Dark Side Of The Moon» – τα οποία, όπως και το πρωτότυπο, συγχωνεύονται απρόσκοπτα σε μία ενιαία επική σύνθεση – ο δίσκος βινυλίου του «The Dark Side Of The Moon Redux» θα περιλαμβάνει ως bonus μία πρωτότυπη σύνθεση διάρκειας 13 λεπτών, εμπνευσμένη από την επανεκτέλεση, ως τελευταίο κομμάτι.

Ο Roger Waters δηλώνει: «Το αρχικό “The Dark Side of the Moon” μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με τον θρήνο ενός γέροντα για την κατάσταση της ανθρωπότητας. Όμως ο Dave, ο Rick, ο Nick και εγώ ήμασταν τόσο νέοι όταν το δημιουργήσαμε, και κοιτάζοντας τον κόσμο γύρω μας, το μήνυμα σαφώς δεν περνούσε».

«Έτσι άρχισα να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να φέρει η σοφία ενός 80χρονου σε μία ανανεωμένη εκδοχή», συνεχίζει.

«Όταν ανέφερα για πρώτη φορά την ιδέα της νέας ηχογράφησης του “The Dark Side of the Moon” στον Gus και τον Sean, όλοι νομίζαμε ότι ήμουν τρελός, αλλά όσο περισσότερο το σκεφτόμασταν, τόσο περισσότερο λέγαμε: “Αυτό δεν είναι το νόημα;”», θυμάται.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος γι’ αυτό που δημιουργήσαμε, ένα έργο που μπορεί να σταθεί με υπερηφάνεια δίπλα στο πρωτότυπο, χέρι με χέρι μέσα σε μισό αιώνα χρόνου», τονίζει ο Roger Waters.

Το tracklist του «The Dark Side Of The Moon Redux»

1. Speak To Me

2. Breathe

3. On The Run

4. Time

5. Great Gig In The Sky

6. Money

7. Us and Them

8. Any Colour You Like

9. Brain Damage

10. Eclipse