Ο Roger Waters ηχογραφεί ξανά το «The Dark Side Of The Moon» – Χωρίς τους Pink Floyd

«Εγώ έγραψα το “The Dark Side Of The Moon”, ας αφήσουμε όλες αυτές τις αηδίες ότι το γράψαμε “εμείς”!»

Ο Roger Waters δήλωσε ότι ηχογραφεί μόνος του από την αρχή το εμβληματικό άλμπουμ «The Dark Side Of The Moon» των Pink Floyd που κυκλοφόρησε το 1973, επειδή «αρκετοί άνθρωποι δεν αναγνώρισαν περί τίνος πρόκειται, τι ήταν αυτό που έλεγα τότε».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, ο Roger Waters υποστήριξε ότι δουλεύει πάνω στη νέα έκδοση του «The Dark Side Of The Moon» εδώ και μήνες και ότι ετοιμάζει το άλμπουμ από το μηδέν – χωρίς τη βοήθεια ή τη γνώση του David Gilmour και του Nick Mason των Pink Floyd.

«Εγώ έγραψα το “The Dark Side Of The Moon”. Ας αφήσουμε όλες αυτές τις αηδίες ότι το γράψαμε “εμείς”! Φυσικά ήμασταν ένα συγκρότημα, ήμασταν τέσσερις, όλοι συνεισφέραμε – αλλά είναι δικό μου έργο και εγώ το έγραψα», δήλωσε ο Roger Waters.

Στη συνέχεια υποβάθμισε τη συμβολή του David Gilmour στους Pink Floyd, σχολιάζοντας: «Παίζεις κιθάρα και τραγουδάς και κάνεις ό, τι σου λένε».

«Ο Gilmour και ο Rick (Wright) δεν μπορούν να γράψουν τραγούδια, δεν έχουν τίποτα να πουν. Δεν είναι καλλιτέχνες! Δεν έχουν καμία ιδέα, ούτε μία μεταξύ τους. Ποτέ δεν είχαν, και αυτό τους τρελαίνει», πρόσθεσε.

Στη νέα ηχογράφηση συμμετέχουν ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Roger Waters και πολυοργανίστας Gus Seyffert, ένας «βαπτιστής ιερέας» που παίζει όργανο Hammon, και η σύντροφος του Seyffert, η τραγουδίστρια Bedouine.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Roger Waters παίζει σόλο μπάσο στο «Us and Them» και προσθέτει τους δικούς του στίχους στα ορχηστρικά κομμάτια του αρχικού άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου ενός «πεζού ποιήματος στο “On The Run”».

Ο δημοσιογράφος Tristram Fane Saunders, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι μόνο ένας από τους «λίγους» ανθρώπους που έχουν ακούσει «από την αρχή μέχρι το τέλος» τη νέα εκτέλεση του «The Dark Side Of The Moon», χαρακτήρισε ορισμένα μέρη του άλμπουμ ως «πολύ καλά».

Συγκεκριμένα, ο Saunders ξεχωρίζει το «Time» ως «καταπληκτικό» και το «Money» ως ένα τραγούδι με country επιρροές που θυμίζει τον «ύστερο Johnny Cash».

Ο Roger Waters σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τη νέα εκδοχή του «The Dark Side Of The Moon» τον Μάιο, παράλληλα με τη διοργάνωση μίας μεγάλης συναυλίας.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την κυκλοφορία της νέας ηχογράφησης. «Δεν έχω ιδέα», απάντησε όταν ρωτήθηκε για πιθανά προβλήματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα.

Αν η πρόσφατη επανέκδοση του «Animals» από τους Pink Floyd είναι μία ένδειξη – κάθως διεξήχθη μία μάχη τεσσάρων ετών για τις σημειώσεις του άλμπουμ – τότε είναι πιθανό ο David Gilmour να έχει κάτι να πει για την εκδοχή του Roger Waters.

Οι Pink Floyd ανακοίνωσαν επίσης πρόσφατα ότι θα κυκλοφορήσουν τον Μάρτιο ένα box set για την 50ή επέτειο από την κυκλοφορία του «The Dark Side Of The Moon».