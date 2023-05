Roger Waters: Το Ισραήλ τον κατηγορεί για «βεβήλωση της μνήμης» της Άννας Φρανκ

Ο Roger Waters προκάλεσε αντιδράσεις μετά την αναφορά του στην Άννα Φρανκ σε μία από τις συναυλίες του στη Γερμανία.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του που έλαβε χώρα στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα (17 Μαΐου), o Roger Waters προσποιήθηκε ότι πυροβολούσε με ένα τυφέκιο σε ένα σημείο του προγράμματός του και φόρεσε μία στολή που παρέπεμπε στις ναζιστικές δυνάμεις των SS.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας «This Is Not A Drill» του Roger Waters και ήταν μία από τις δύο εμφανίσεις του στη Γερμανία που αρχικά ακυρώθηκαν μετά από διαμάχη σχετικά με τα σχόλια του τραγουδιστή που πολλοί τα χαρακτήρισαν ως αντισημιτικά.

Και οι δύο συναυλίες, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στο Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη, ακυρώθηκαν αρχικά από τις τοπικές δημοτικές αρχές λόγω των απόψεων του Roger Waters για το Ισραήλ.

Τελικά, ο τραγουδιστής κατέφυγε στη δικαιοσύνη και η απόφαση ανατράπηκε από το δικαστήριο.

Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τον Roger Waters να ξεκινάει τη βραδιά με κλασικά τραγούδια των Pink Floyd όπως το «Comfortably Numb» και το «The Happiest Days Of Our Lives».

Ωστόσο όταν ο Roger Waters τραγούδησε το «In The Flesh?» από το άλμπουμ «The Wall» των Pink Floyd, προκάλεσε αντιδράσεις επειδή προσποιήθηκε ότι πυροβολούσε με ένα ομοίωμα όπλου, ενώ σε μία οθόνη από πάνω του εμφανίζονταν την ίδια στιγμή τα ονόματα τόσο της Άννας Φρανκ όσο και της Shireen Abu Akleh.

Η Shireen Abu Akleh είναι μία Παλαιστίνια δημοσιογράφος που βρήκε τραγικό θάνατο από ατύχημα ενώ κάλυπτε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη πέρυσι.

Η συγκεκριμένη στιγμή προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς να καταδικάζουν την κίνηση του Roger Waters ως «επαίσχυντη» και «βεβήλωση της μνήμης της Άννας Φρανκ».

Την ίδια άποψη είχε και ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ στο Twitter, γράφοντας σε μήνυμά του: «Καλημέρα σε όλους εκτός από τον Roger Waters που πέρασε το βράδυ στο Βερολίνο (ναι στο Βερολίνο) βεβηλώνοντας τη μνήμη της Άννας Φρανκ και των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα».

Good morning to every one but Roger Waters who spent the evening in Berlin (Yes Berlin) desecrating the memory of Anne Frank and the 6 million Jews murdered in the Holocaust. pic.twitter.com/4tcrV6f8mt

