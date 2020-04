Ο Roger Waters εξηγεί γιατί η επανένωση των Pink Floyd θα ήταν «εντελώς απαίσια»

Ο Roger Waters τάσσεται κατά της επανένωσης των Pink Floyd.

Μετά το πολύκροτο διαζύγιό του με τους Pink Floyd, ο Roger Waters ακολούθησε σόλο πορεία στη μουσική, ενώ το συγκρότημα συνέχισε χωρίς εκείνον.

Ενώ οι Pink Floyd εμφανίστηκαν για τελευταία φορά ζωντανά το 1994, ο Waters συνεχίζει να περιοδεύει και να παρουσιάζει τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε για κλασικά άλμπουμ της μπάντας όπως το «The Wall», το «Dark Side Of The Moon» και το «Wish You Were Here».

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Rolling Stone, ο 76χρονος μουσικός αποκάλυψε ότι πρόσφατα οργάνωσε μια «σύνοδο κορυφής» προκειμένου να συμφιλιωθεί με τους πρώην συνεργάτες του στο γκρουπ, τον κιθαρίστα David Gilmour και τον ντράμερ Nick Mason (ο κιμπορντίστας Richard Wright πέθανε το 2008). Σύμφωνα με τον Waters, η συνάντηση δεν πήγε καλά.

«Έγραψα ένα σχέδιο επειδή θα κάναμε κάτι, δεν θέλω πραγματικά να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά το σχέδιό μου δεν απέδωσε καρπούς», είπε.

Ο Roger Waters επέμεινε ότι δεν συναντήθηκε με τα μέλη των Pink Floyd για να συζητήσουν «την επανένωση ή κάτι τέτοιο» και ανέφερε ότι μίλησαν για την επανακυκλοφορία ενός άλμπουμ τους σε βινύλιο.

«Είπαμε απλώς: “Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε μία remastered έκδοση βινυλίου του ‘Animals’ χωρίς να το μετατρέψουμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο;” Δεν θα ήταν ωραίο; Στην πραγματικότητα πρότεινα να ακολουθήσουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Είπα: “Γιατί δεν κάνουμε ψηφοφορία; Είμαστε μόνο τρεις”… Όχι, όχι, δεν θα το έκαναν αυτό. Ο Θεός ξέρει γιατί…», περιέγραψε.

Όσον αφορά την πιθανότητα επανασύνδεσης των Pink Floyd, ο Roger Waters σχολίασε: «Όχι, δεν θα ήταν ωραίο. Θα ήταν εντελώς απαίσιο».

«Αν είστε οπαδοί εκείνων των ημερών των Pink Floyd, θα έχετε διαφορετική άποψη, προφανώς. Όμως έπρεπε να τις υπομείνω (εκείνες τις ημέρες). Αυτή ήταν η ζωή μου. Και ξέρω ότι μετά από αυτό με θεωρούσε κακούργο ο οποιοσδήποτε, μπορώ να ζήσω με αυτό. Αλλά θα αντάλλαζα την ελευθερία μου για εκείνες τις αλυσίδες; Με τίποτα», είπε κατηγορηματικά.