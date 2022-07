«Είμαι πολύ πιο σημαντικός από όσο θα είναι ποτέ ο καθένας τους, όσα δισεκατομμύρια streams και αν έχουν».

Ο Roger Waters επισκέφθηκε με την περιοδεία του «This Is Not A Drill» τον Καναδά νωρίτερα αυτό τον μήνα και πιστεύει ότι δεν έλαβε την αγάπη και την προσοχή που ένιωθε ότι του άξιζε.

Σε συνέντευξή του στην τοπική εφημερίδα The Globe and Mail, ο 78χρονος μπασίστας των Pink Floyd έβαλε στο στόχαστρο τους Καναδούς σταρ The Weeknd και Drake, υποστηρίζοντας ότι είναι «πολύ, πολύ, πολύ πιο σημαντικός από ό, τι θα είναι ποτέ οποιοσδήποτε από αυτούς».

Ο Roger Waters ενοχλήθηκε επειδή καμιά καναδική εφημερίδα δεν έγραψε κάποια κριτική τις δύο συναυλίες που έδωσε στο Τορόντο στις 8 και 9 Ιουλίου.

Όταν ρώτησε τον δημοσιογράφο Brad Wheeler της The Globe and Mail σχετικά με το γεγονός ότι τα καναδικά μέσα αγνόησαν τις συναυλίες του, ο Wheeler εξήγησε ότι ο The Weeknd – ένα πολύ πιο δημοφιλές όνομα καλλιτέχνη στην εποχή μας – ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί και εκείνος στο Τορόντο το ίδιο βράδυ, οπότε του ανατέθηκε να γράψει κριτική στη συναυλία του 32χρονου τραγουδιστή.

«Δεν έχω ιδέα τι ή ποιος είναι ο The Weeknd, επειδή δεν ακούω πολλή μουσική», απάντησε Roger ο Waters.

«Οι άνθρωποι μου έχουν πει ότι είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Λοιπόν, καλή του τύχη. Δεν έχω τίποτα εναντίον του. Δεν θα ήταν δυνατόν να κάνεις κριτική για τη συναυλία του το ένα βράδυ και για τη δική μου συναυλία το άλλο βράδυ;», συνέχισε.

Ο Roger Waters, ο οποίος κατά τα άλλα φημίζεται για την ταπεινότητά του, διευκρίνισε: «Δεν προσπαθώ να κάνω καμία προσωπική επίθεση. Απλά λέω ότι μου φάνηκε περίεργο».

«Και, παρεμπιπτόντως, με όλο το σεβασμό προς τον The Weeknd ή τον Drake ή οποιονδήποτε από αυτούς, είμαι πολύ, πολύ, πολύ πιο σημαντικός από όσο θα είναι ποτέ ο καθένας τους, όσα δισεκατομμύρια streams και αν έχουν», σημείωσε.

«Εδώ συμβαίνουν πράγματα που είναι θεμελιωδώς σημαντικά για τις ζωές όλων μας», πρόσθεσε ο Roger Waters, ο οποίος στην πρώτη συναυλία της περιοδείας του «This Is Not A Drill», στο Πίτσμπουργκ, μίλησε για τα πάντα, από το δικαίωμα στην άμβλωση μέχρι την τρανσφοβία και τα ανεξέλεγκτα και ιστορικά εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ.