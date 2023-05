Roger Waters: Διαδηλωτής εισέβαλε στη σκηνή με ισραηλινή σημαία στη συναυλία του στη Φρανκφούρτη

Ένας διαδηλωτής εισέβαλε στη σκηνή με την ισραηλινή σημαία στη συναυλία του Roger Waters στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας την Κυριακή 28 Μαΐου, αντιδρώντας στην περιοδεία του τραγουδιστή που ορισμένοι θεωρούν αντισημιτική.

Ο Roger Waters δέχεται εδώ και καιρό αντιδράσεις για την κριτική που ασκεί στο Ισραήλ για την κατοχή της Παλαιστίνης, αλλά πρόσφατα δέχτηκε έντονα πυρά επειδή εμφανίστηκε στη σκηνή στις συναυλίες του στο Βερολίνο την προηγούμενη εβδομάδα με μία στολή «ναζιστικού τύπου».

Η στολή παρέπεμπε στον χαρακτήρα του Pink που είχε υποδυθεί ο Bob Geldof στην ταινία «The Wall», ενώ στην οθόνη πάνω από τον Roger Waters εμφανίζονταν τα ονόματα των ανθρώπων που ο ίδιος ο πιστεύει ότι σκοτώθηκαν από την εγκεκριμένη από το κράτος βία, όπως η Άννα Φρανκ και ο George Floyd.

Διαφήμιση

Ενώ η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη στολή, ο Roger Waters απάντησε στη δίωξή του υποστηρίζοντας ότι η παράσταση που παρουσιάζει στις συναυλίες του είναι «ξεκάθαρα μία δήλωση εναντίωσης στον φασισμό, την αδικία και τη μισαλλοδοξία σε όλες τις μορφές της».

Οι πολιτικές πεποιθήσεις του Roger Waters έχουν δημιουργήσει μεγάλη πόλωση.

Σε ανακοίνωσή του, το δημοτικό συμβούλιο της Φρανκφούρτης ανέφερε ότι ο Roger Waters είναι «ένας από τους πιο γνωστούς αντισημίτες στον κόσμο» και προχώρησε στην ακύρωση της συναυλίας του στο Festhalle, το οποίο ήταν κέντρο κράτησης για περίπου 3.000 Εβραίους πριν από την απέλασή τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης το 1938.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε κανονικά, αφού ο Roger Waters προσέφυγε νομικά κατά του δημοτικού συμβουλίου της Φρανκφούρτης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Festhalle, ο Roger Waters μίλησε για την απόφασή του να φορέσει μία στολή «ναζιστικού τύπου» αλλά και για τον διαδηλωτή που όρμησε στη σκηνή, στη συναυλία της Φρανκφούρτης.

Παρά το γεγονός ότι επέμεινε ότι η παράσταση δεν έχει ως στόχο να εξιδανικεύσει τον ναζισμό, θυμήθηκε ότι μεγάλωσε στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δήλωσε ότι δεν θα φορούσε τη στολή κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

«Ξέρω τα πάντα για την 8η, 9η, 10η Δεκεμβρίου 1938. Το γνωρίζω σε όλη μου τη ζωή. Είναι μέρος ενός πράγματος που πάντα είχα επίγνωση. Είμαι σε αυτή την ηλικία – γνωρίζουμε για αυτά τα πράγματα. Οπότε νιώθω τους ανθρώπους που ανησυχούν για τη βεβήλωση αυτού του τόπου», είπε στο κοινό.

«Γι’ αυτό, λοιπόν, κάνω αυτή τη μικρή -αλλά, ελπίζω, σημαντική- χειρονομία απόψε», συνέχισε.

«Έτσι, όταν ξεκινήσει το δεύτερο μέρος και τα πανό δεν θα κατέβουν και δεν θα φοράω το δερμάτινο παλτό, αυτός θα είναι ο λόγος. Το κάνω για να δείξω ότι μπορώ να καταλάβω τα συναισθήματα των συγγενών αυτών των ανδρών ή πώς ήταν το 1938 – στη Φρανκφούρτη και σε όλη την υπόλοιπη Γερμανία», εξήγησε.

Πολλές ακόμη εβραϊκές ομάδες και πολιτικοί της Φρανκφούρτης συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τη συναυλία του Roger Waters στο Festhalle την Κυριακή 28 Μαΐου.

«Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, η συναυλία δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση», δήλωσε στο Associated Press ο Sacha Stawski, μέλος της εβραϊκής κοινότητας της Φρανκφούρτης και επικεφαλής της ομάδας Honestly Concerned, που βοήθησε στην οργάνωση των διαμαρτυριών.

Διαφήμιση

Ο Elio Adler, επικεφαλής της εβραϊκής ομάδας WerteInitiative που υποστήριξε τη διαμαρτυρία, δήλωσε στο AP ότι ήταν «πολύ απογοητευτικό» το γεγονός ότι η συναυλία πραγματοποιήθηκε παρά τις προσπάθειες να αποτραπεί.

Ο Roger Waters έχει αρνηθεί επανειλημμένα όλες τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού και έχει εξηγήσει ότι η αποστροφή του είναι προς το Ισραήλ και όχι προς τον Ιουδαϊσμό. Επίσης, έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι «κάνει κατάχρηση του όρου “αντισημιτισμός” για να εκφοβίσει ανθρώπους σαν εμένα να σιωπήσουν».

Δείτε παρακάτω τη στιγμή της εισβολής του διαδηλωτή στη σκηνή.

At the Roger Waters concert in Frankfurt, a brave man with an Israeli flag rushes the stage in protest of Waters’ disgusting antisemitism! 👏 👏 pic.twitter.com/ANvKLTAWXM

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) May 29, 2023