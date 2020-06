Ο Roger Waters τραγουδά ζωντανά το «Another Brick In The Wall» στο φιλμ «Us + Them»

Η ταινία του «Us + Them» παρέχει στο κοινό μία πραγματικά αληθινή αίσθηση από την περιοδεία του Roger Waters.

H Sony Music Entertainment ανακοινώνει την κυκλοφορία του «Roger Waters: Us + Them» σε Blu-ray, DVD, CD και βινύλιο. Η κυκλοφορία καταγράφει την πολυσυζητημένη περιοδεία του εμβληματικού καλλιτέχνη των Pink Floyd που πραγματοποιήθηκε το 2017 – 2018 και θα είναι διαθέσιμη στις 2 Οκτωβρίου 2020.

Το «Us + Them» παρουσιάζει τη δυναμική μουσική του Roger Waters σε μία μοναδική μορφή που δίνει έμφαση στο μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και την αγάπη που προσπαθεί πάντα να περνά το ιδρυτικό μέλος, στιχουργός, συνθέτης και δημιουργική δύναμη πίσω από τους Pink Floyd.

Ο Roger Waters έδωσε στο πλαίσιο της περιοδείας «Us + Them» 156 συναυλίες που προσέλκυσαν συνολικά 2,3 εκατομμύρια θεατές.

Το άλμπουμ «Us + Them» περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια από τους δίσκους «The Dark Side Of The Moon», «The Wall», «Animals» και «Wish You Were Here» των Pink Floyd, καθώς και από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Roger Waters με τίτλο «Is this The Life We Really Want?».

Σε σκηνοθεσία του Sean Evans και του Roger Waters, η ταινία του «Us + Them» παρέχει στο κοινό μία πραγματικά αληθινή αίσθηση της περιοδείας, έχοντας κάνει χρήση της πιο πρωτοποριακής ψηφιακής και ηχητικής τεχνολογίας που υπάρχει.

Αυτό το εκπληκτικό show προσφέρει μαγευτικές οπτικές και ηχητικές εμπειρίες και επιδεικνύει τις θρυλικές ικανότητες του Roger Waters επί σκηνής, μεταφέροντας το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα.

Ο Roger Waters δείχνει αυτό που πραγματικά είναι μέσα στην καρδιά του, ένας μουσικός ακτιβιστής και ένα από τους πιο παθιασμένους πολιτικούς σχολιαστές της εποχής του. Έχει αφιερώσει την ζωή του στην μάχη ενάντια αυτών που προσπαθούν να ελέγξουν τις ζωές μας και να καταστρέψουν τον πλανήτη μας.

Το «Welcome To The Machine» και το «Another Brick In The Wall Part II» είναι μία αιχμηρή υπενθύμιση των προειδοποιήσεων που έδωσε ο καλλιτέχνης πριν δεκαετίες σχετικά με την αποξένωση, την απληστία, την καταστροφή και την απώλεια.

Παρ’ όλα αυτά η ανθρωπότητα στην οποία πιστεύει ο τραγουδοποιός φαίνεται καθαρά μέσα από το «Wish You Were Here». Αν και παρουσιάζει τον κόσμο σαν να βρίσκεται σε μία απαίσια κατάσταση, θέλει να περάσει μέσα από την ενότητα και την αγάπη ένα μήνυμα ελπίδας.

Η παραγωγή του «Us + Them» παρουσιάζει με σαφήνεια τη στενή σχέση του Roger Waters με το κοινού ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το concert film «Roger Water: Us + Them» γυρίστηκε στο Άμστερνταμ και στην Αγγλία και οι θεατές θα έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το μοναδικό υλικό καθώς και σε δύο επιπλέον τραγούδια που ακούστηκαν στην περιοδεία (το «Comfortably Numb» και το «Smell The Roses»), αλλά και στο «A Fleeting Glimpse», ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με παρασκηνιακό υλικό από την περιοδεία.

Το «Roger Water: Us + Them» θα από την Panik Records και τη Sony Music κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου.