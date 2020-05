Ο Roger Waters σε μία ανεπανάληπτη ερμηνεία του «Mother» σε καραντίνα

Ο Roger Waters ερμηνεύει το τραγούδι «Mother» από τον θρυλικό δίσκο «The Wall» των Pink Floyd.

Σε εκδοχή κοινωνικής αποστασιοποίησης παρουσίασε σε βίντεο ο Roger Waters το «Mother» (1979) των Pink Floyd, έχοντας μαζί του την μπάντα που θα τον συνόδευε στην περιοδεία του.

«Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι ένα αναγκαίο κακό σε έναν COVID κόσμο», έγραψε στο Twitter ο Waters. «Βλέποντας το “Mother”, μου θυμίζει πόσο αναντικατάστατη είναι η χαρά να είσαι σε ένα συγκρότημα», σημείωσε.

Το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας «This Is Not a Drill» ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει για μέσα στον Ιούλιο, αλλά λόγω της πανδημίας η τουρνέ αναβλήθηκε για το 2021.

Ο Roger Waters και η μπάντα που θα τον πλαισίωνε θέλησαν να δώσουν με το «Mother» μία γεύση για το τι μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές τους για το επόμενο έτος.

Στο διάστημα της εκούσιας καραντίνας, ο Roger Waters δημοσίευσε επίσης ερμηνείες του «The Right to Live in Peace» του Victor Jar και του «Paradise» του φίλου του John Prine, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή από επιπλοκές του COVID-19.

Ο Roger Waters μίλησε για την περιοδεία του στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Rolling Stone.

«Δεν έχουμε σταματήσει τη δουλειά. Δεν σταματήσαμε ούτε για ένα λεπτό. Το πρόγραμμα είναι εν μέρει ένα rock & roll show σε στάδιο και εν μέρει σινεμά. Είναι βασισμένο σ’ αυτή την ιδέα, ότι είμαστε διαμοιρασμένοι μεταξύ των τάξεων που άρχουν, τις οποίες χαρακτηρίζω ότι ζουν στο iCloud», δήλωσε.

«Ζουν στον ουρανό – εκεί όλα είναι λευκά και ζουν σε μεγάλη πολυτέλεια. Και μετά, είναι ο κάτω κόσμος, όπου όλοι εμείς οι υπόλοιποι σερνόμαστε δεξιά κι αριστερά, αμήχανα μουδιασμένοι», είπε χρησιμοποιώντας σε παραλλαγή τον τίτλο του αξέχαστου τραγουδιού «Comfortably Numb».