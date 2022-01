Ο Roger Eno ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «The Turning Year»

«Το “The Turning Year” είναι μία συλλογή από μικρές ιστορίες ή φωτογραφίες μεμονωμένων σκηνών».

Ο Roger Eno είναι ένας Βρετανός συνθέτης και μουσικός του οποίου το ιδιαίτερο στυλ ως καλλιτέχνης ηχογράφησης έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές.

Πέρυσι παρουσίασε την πρώτη του κυκλοφορία με την Deutsche Grammophon / Universal Music με το «Mixing Colours», το πρώτο του άλμπουμ σε συνεργασία με τον αδελφό του, Brian Eno, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Το νεότερο προσωπικό άλμπουμ του Roger Eno έχει τον τίτλο «The Turning Year» και θα κυκλοφορήσει στις 22 Απριλίου 2022.

Το «The Turning Year» επιτρέπει στον ακροατή να περάσει μέσα από τον καθρέφτη του Roger Eno σε αναλαμπές από ποιμενικές σκηνές και ελεύθερες, συγκινητικές συνθέσεις. Τα κομμάτια αυτά εκτελούνται εξαιρετικά από τον Roger Eno ως πιανίστα, ενώ σε ορισμένα κομμάτια τον συνοδεύει το φημισμένο γερμανικό σύνολο εγχόρδων Scoring Berlin.

Το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει ένα κράμα πρόσφατων συνθέσεων και αγαπημένων ζωντανών εκτελέσεων από το συναυλιακό ρεπερτόριο του Roger Eno, προσφέρει μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του σόλο έργου του συνθέτη.

«Το “The Turning Year” μοιάζει με μία συλλογή από μικρές ιστορίες ή φωτογραφίες μεμονωμένων σκηνών, η καθεμία με το δικό της χαρακτήρα αλλά κατά κάποιο τρόπο στενά συνδεδεμένη η μία με την άλλη. Η ακρόασή του με έκανε να σκεφτώ πώς ζούμε τη ζωή μας σε πτυχές, πώς συλλαμβάνουμε φευγαλέες ματιές, πώς περπατάμε μέσα στη ζωή μας, πώς παρατηρούμε την αλλαγή του έτους», εξηγεί ο Roger Eno.

Οι ακροατές έχουν την ευκαιρία να πάρουν μία γεύση από την αγωνιώδη ομορφιά του «The Turning Year» με την κυκλοφορία του ομώνυμου κομματιού ως πρώτο single. Εδώ το μελωδικό σόλο πιάνο του Roger Eno υποστηρίζεται από μία πανέμορφη ενορχήστρωση εγχόρδων.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μουσικών σε ένα βίντεο της ζωντανής εκτέλεσης που γυρίστηκε στο θρυλικό Teldex Studio του Βερολίνου.

«Όταν η Deutsche Grammophon κυκλοφόρησε το “Mixing Colours”, το εξέλαβα ως πραγματική τιμή και τεράστια φιλοφρόνηση», θυμάται ο Roger Eno, ένας μουσικός γνωστός για την έλλειψη έπαρσης.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι η πρόσκληση θα με οδηγούσε σε ένα σόλο άλμπουμ μαζί τους. Μου έδωσε την ευκαιρία να σκεφτώ την έντονη αγάπη μου για τη μουσική και την περιοχή της Βρετανίας όπου ζω. Και σκέφτηκα πώς είναι η Βρετανία τώρα, ένας τόπος διχασμού και αυξανόμενης ανισότητας, πώς ήταν όταν μεγάλωνα, και για τη νοσταλγία μου για ένα καλύτερο μέρος που δεν υπάρχει πια, ή ίσως δεν υπήρξε ποτέ», προσθέτει.

Το κομμάτι του «The Turning Year» που δημιουργήθηκε παλαιότερα, το «Stars and Wheels», ξεκίνησε πριν από είκοσι χρόνια ως ένας αυτοσχεδιασμός που έπαιξε ο Roger Eno σε ένα εκκλησιαστικό όργανο στη λιτή μεσαιωνική εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου στο χωριό Χέκινγκχαμ του Νόρφολκ. Έκανε την ηχογράφηση λίγο αργότερα στο στούντιο του σπιτιού του και, υπερκαλύπτοντας τις ταχύτητες με τις οποίες παιζόταν, δημιούργησε μία ακουστική μεταφορά για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί κατάσταση «ένδοξης αποσύνθεσης», όπως αυτή που κατατρώει σιγά σιγά τους αρχαίους τοίχους της εκκλησίας.

Το «Stars and Wheels» μεταμορφώθηκε ακόμη περισσότερο το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Roger Eno συνεργάστηκε με τον παραγωγό του άλμπουμ Christian Badzura, αντιπρόεδρο του τμήματος A& R New Repertoire της Deutsche Grammophon.

Άλλες σημαντικές στιγμές του άλμπουμ είναι το «Hymn», ένας αργόσυρτος παιάνας που αρχικά σχεδιάστηκε ως σόλο αυτοσχεδιασμός, το «A Place We Once Walked», με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ και καθορίζει τον συναισθηματικό παλμό του, η απλότητα του «Innocence» που μοιάζει με μάντρα, το «On The Horizon», ένας αργά εξελισσόμενος διαλογισμός για την αβεβαιότητα και την ασάφεια, το «Something Made Out of Nothing», που βασίζεται στην ανησυχητική αλλά και παράξενα παρηγορητική σύγκρουση ημιτονίων- και το «Hope (The Kindness of Strangers)», ένα κομμάτι που χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη τρυφερότητα και συμπόνια.

Ο Roger Eno γεννήθηκε στην εμπορική πόλη Woodbridge του Σάφολκ της Αγγλίας. Εντρύφησε στη μουσική στο σχολείο και αγόρασε ένα ταλαιπωρημένο όρθιο πιάνο με χρήματα που κέρδιζε κάθε Σάββατο ως χασάπης. Η μουσική του εκπαίδευση συνεχίστηκε στο Colchester Institute School of Music. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα παίζοντας τζαζ πιάνο σε ιδιωτικά κλαμπ στο Λονδίνο, επέστρεψε στην East Anglia.

Παράλληλα, συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον αδελφό του Brian Eno και τον Daniel Lanois το 1983 στο «Apollo: Atmospheres and Soundtracks», έχει κάνει αρκετά σόλο άλμπουμ και άλλες συνεργασίες με ονόματα όπως ο Peter Hammill και οι No-Man (που συνιδρύθηκαν από τον Steven Wilson) και δημιούργησε την πρώτη του «μπάντα», το ambient supergroup Channel Light Vessel, στη σύνθεση του οποίου συμμετείχαν οι Laraaji, Kate St. John, Bill Nelson και η γιαπωνέζα τσελίστρια Mayumi Tachibana. Ο Roger Eno έχει επίσης διατελέσει μουσικός διευθυντής του καταξιωμένου ηθοποιού Tim Robbins.

Στον τομέα της κινηματογραφικής μουσικής, ο ίδιος και ο αδελφός του έχουν συμβάλει στις ταινίες «Dune» του David Lynch (1984), «9½ Εβδομάδες» (1986) και Opera (1987) του Dario Argento, ενώ η μουσική τους για τη μίνι σειρά «Mr. Wroe’s Virgins» του Danny Boyle για το BBC ήταν υποψήφια για BAFTA το 1993. Ως σόλο συνθέτης, ο Roger Eno έγραψε τη μουσική για την ιδιαίτερα καταξιωμένη παρουσίαση του έργου «Προδοσία» του Harold Pinter από τον Trevor Nunn στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου και, πιο πρόσφατα, για την περίφημη τηλεοπτική σειρά «State of the Union» του Nick Hornby.

Για πολλά χρόνια ο Roger Eno ζούσε σε μία μικρή πόλη στα σύνορα του Σάφολκ και του Νόρφολκ. Αυτές οι δύο αγροτικές κομητείες, με τα ήσυχα δρομάκια, τις μεσαιωνικές εκκλησίες και τα κανάλια, έδωσαν έμφαση και ένταση στη φυσική ενδοσκόπηση της μουσικής του. Ο ίδιος έχει περιγράψει τη διαδικασία που ακολουθεί για να δημιουργήσει ως «αποσύνθεση», όπου βρίσκει και κοιμάται πάνω σε μία ιδέα, ξυπνάει νωρίς το επόμενο πρωί και αφαιρεί κάθε περίσσευμα από αυτήν για να αποκαλύψει την ουσία της.

Το «The Turning Year» περιλαμβάνει σημειώσεις στο ένθετό του από τον Roger Eno, ενώ το εξώφυλλο του άλμπουμ έχει φιλοτεχνήσει η κόρη του, Cecily Loris Eno. Ο Roger Eno θα παρουσιάσει επίσης τη μουσική του άλμπουμ του στο «Haus Zenner» στο Treptower Park του Βερολίνου στις 12 Μαΐου και στο «Purcell Room» στο Λονδίνο στις 14 Μαΐου.