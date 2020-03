Ο Roddy Ricch αποκαλύπτει το music video του «The Box»

Σε πλήθος διαφορετικών ρόλων εμφανίζεται ο Roddy Rich στο music video του «The Box».

Ο Roddy Rich αποκαλύπτει το music video για τη μεγάλη επιτυχία του «The Box», με την οποία κατέκτησε την κορυφή των charts.

Το κινηματογραφικό music video κυκλοφορεί ενώ το «The Box» συμπληρώνει επτά (μη συνεχόμενες) εβδομάδες στην πρώτη κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκαν από κοινού ο Christian Breslauer και ο Roddy Ricch, προσθέτοντας το τελευταίο κομμάτι που έλειπε από το «The Box», ένα τραγούδι που έχει κερδίσει τις προτιμήσεις με την ελκυστική μελωδία και την ακαταμάχητη ενέργειά του.

Στο music video του «The Box» ο Roddy Rich εμφανίζεται σε πλήθος διαφορετικών ρόλων.

Μεταξύ άλλων, ο 21χρονος ράπερ συμμετέχει σε παράνομους αγώνες ταχύτητας, παίζει μπάσκετ και σκοράρει το νικητήριο καλάθι της ομάδας του, ληστεύει θησαυροφυλάκιο, κρέμεται από ένα φλεγόμενο κτίριο, κάνει δηλώσεις ως εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, καταδιώκεται από τις Ειδικές Δυνάμεις και μία μινιατούρα του τοποθετείται ως έκθεμα σε μουσείο.

Το «The Box» περιλαμβάνεται στον παρθενικό δίσκο «Please Excuse Me For Being Antisocial» του ράπερ από το Compton, ένα άλμπουμ γεμάτο με τραγούδια που έχουν τις προδιαγραφές της επιτυχίας.

Το «Please Excuse Me For Being Antisocial» έχει διανύσει τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200. Το τελευταίο άλμπουμ που βρέθηκε για τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή των ΗΠΑ ήταν το «1989» της Taylor Swift.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Roddy Ricch Είναι επίσης το πρώτο debut album από ράπερ μετά το «Get Rich Or Die Tryin» (2003) του 50 Cent που διανύει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες στην πρώτη θέση του Billboard 200.